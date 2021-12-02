https://tr.sputniknews.com/20211202/1-sinif-ogrencisini-azarlayip-tehdit-eden-ogretmenin-gorev-yeri-degisti--1051361277.html
1. sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
1. sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Konya’da, okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen 1. sınıf öğrencisi A.Ç.'yi, "Terbiyesiz, ağla ağla, seni disipline... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T10:51+0300
2021-12-02T10:51+0300
2021-12-02T10:51+0300
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konya
öğretmen
ilkokul
azar
öğrenci
soruşturma
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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda okula yeni başlayan öğrenci, öğretmeni tarafından azarlandı.7 Eylül’de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 1. sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.’nin "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., "Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" dedi. Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı.Maaş kesintisi ve hizmet içi eğitimOlayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.’yı başka okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu Ayşe I. hakkında kararını verdi. Öğretmen Ayşe I.'nın görev yeri değiştirilirken başka okula gönderilmesine, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim alması yönünde karar verildi.
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türkiye, konya, öğretmen, ilkokul, azar, öğrenci, soruşturma
1. sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Konya’da, okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen 1. sınıf öğrencisi A.Ç.'yi, "Terbiyesiz, ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarlayan öğretmen Ayşe I.'nın görev yeri değiştirilirken, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim almasına kararı verildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda okula yeni başlayan öğrenci, öğretmeni tarafından azarlandı.
7 Eylül’de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 1. sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye "Terbiyesiz" diyerek bağırdı.
A.Ç.’nin "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., "Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" dedi. Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Maaş kesintisi ve hizmet içi eğitim
Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.’yı başka okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin soruşturması sonucu Ayşe I. hakkında kararını verdi. Öğretmen Ayşe I.'nın görev yeri değiştirilirken başka okula gönderilmesine, maaş kesintisi ile hizmet içi eğitim alması yönünde karar verildi.