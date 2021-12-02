https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-gocmenler-icin-meksikada-kal-uygulamasini-yeniden-uygulamaya-baslayacak-1051392427.html

ABD, göçmenler için 'Meksika'da Kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak

ABD, göçmenler için 'Meksika'da Kal' uygulamasını yeniden uygulamaya başlayacak

ABD'de Biden yönetimi, Meksika sınırındaki göçmenler için önceki Başkan Trump'ın getirdiği ve Biden'ın kaldırdığı 'Meksika'da Kal' politikasını yeniden... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T22:18+0300

2021-12-02T22:18+0300

2021-12-02T22:18+0300

dünya

abd

joe biden

meksika

donald trump

göçmen

alejandro mayorkas

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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığı 21 Ocak'ta imzaladığı ilk kararname ile yürürlükten kaldırdığı 'Meksika'da Kal' politikasına ilişkin mahkemenin uygulamanın devam etmesi yönünde verdiği kararın ardından Biden yönetiminden geri adım geldi.ABD İç Güvenlik Bakanlığı, gelecek haftadan itibaren, söz konusu uygulamanın yeniden başlatılacağı ve Meksika'nın da göçmenleri almaya razı olduğunu duyurdu.İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, mahkeme kararı doğrultusunda böyle bir adım attıklarını ancak bu uygulamayı desteklemediklerini belirtti.Biden, 'Meksika’da Kal' isimli düzenlemeyi yürürlükten kaldırma sözü vermiştiOrta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan ve 'Meksika'da Kal Programı' olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.Biden, adaylığı döneminde seçilmesi halinde 'Meksika’da Kal' ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, 'insani bir sığınma sistemi' tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-meksika-sinirinda-son-bir-yilda-17-milyon-duzensiz-gocmen-yakalandi-1050014972.html

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