https://tr.sputniknews.com/20211202/bilim-kurulu-uyesi-ozluden-omicron-uyarisi-cok-sayida-mutasyon-iceriyor-asilardan-kacabilir-1051360246.html

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Omicron' uyarısı: Çok sayıda mutasyon içeriyor, aşılardan kaçabilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 'Omicron' uyarısı: Çok sayıda mutasyon içeriyor, aşılardan kaçabilir

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Güney... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T10:06+0300

2021-12-02T10:06+0300

2021-12-02T10:06+0300

koronavirüs

koronavirüs

tevfik özlü

koronavirüs aşısı

omicron

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Omicron varyantıyla ilgili herkesin tedirgin durumda olduğuna dikkat çeken Özlü, yeni bir artış trendi yaşanabileceğini söyledi. Havaların soğumasıyla kapalı ortamda geçirilen sürenin arttığını vurgulayan Özlü, maske ve sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek özellikle birlikte yeme-içme etkinliklerinin tehlikeli olabileceğini ifade etti. 'Kış dönemini atlatabilirsek önümüzdeki yaza daha rahat bir şekilde ulaşabiliriz'Kış döneminin atlatılması durumunda yaza rahat bir şekilde ulaşılabileceğini kaydeden Özlü, “Türkiye’de nüfusun aşağı yukarı yüzde 60’ı iki doz aşı yaptırmış halde. Bu önemli bir bağışıklık kazanıldığı anlamına geliyor. Aşı yapılanlarda da hastalık görülebiliyor ama ağır hastalık ve ölümler pek görülmüyor. O açıdan daha iyi durumdayız hastalığı daha iyi yönetebiliyoruz daha hafif olgularla karşılaşıyoruz. Tüm dünyada bakıldığında ölüm oranları azaladı ağır hastalık oranları azaldı. Yeni yeni ilaçlarda artık devreye giriyor bunların da tedavide bize güç katacağına inanıyorum. Onun için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Kış dönemini atlatabilirsek sanıyorum önümüzdeki yaza daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiz” şeklinde konuştu.'Mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir'Omicronla ilgili bilgilerin bir iki hafta içinde netlik kazanacağına dikkat çeken Özlü, “Omicronla ilgili endişelerimiz var çünkü ortaya çıkan yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir bu varyantın. Tabi bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi ? diye bir kaygı var. Onun dışında yine mutasyonların bu varyanta çok kolay bulaşma özelliği kazandırdığı ve hızlı yayıldığına dair de gözlemler var bu varyantın görüldüğü ülkelerde vaka sayılarında çok hızlı artış gözlendi. Bu doğrudan varyantla ilişkili mi, değil mi net olarak bilmiyoruz ama önümüzdeki bir iki hafta içerisinde sanıyorum bu konuda daha kesin daha güvenli bilgilere ulaşacağız. O zaman daha net konuşabiliriz. Ülkeler şimdiden çok dikkatli davranıyor çünkü yeniden sil baştan başa dönmeyi kimse istemiyor. Ülkeler tekrar bir dalga ile sarsılmak istemiyorlar. O açıdan hem kişisel koruma tedbirlerimizi dikkatli bir şekilde yerine getirmeliyiz hem de aşılarımızı mutlaka tam doz hale getirmeliyiz. İki doz aşılı olanlar eğer zamanı gelmişse üçüncü doz aşılarını yaptırmalılar. Aşı bu konuda en büyük güvencemiz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-ilk-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051350097.html

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koronavirüs, tevfik özlü, koronavirüs aşısı, omicron