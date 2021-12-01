https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-ilk-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051350097.html
ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi
ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde tespit edildiği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T22:00+0300
2021-12-01T22:00+0300
2021-12-01T22:12+0300
omicron
koronavirüs
abd
kaliforniya
vaka
koronavirüs
kovid-19
varyant
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiğini duyurdu.CDC'den yapılan açıklamada, Omicron taşıyan kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen bir seyahatçi olduğu belirtildi.Açıklamada, hastanın tam aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği kaydedilerek, karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.Bununla birlikte CDC, hastayla temas edenlere ulaşılarak Kovid-19 testi uygulandığı ve negatif sonuç alındığını bildirdi.Omicron varyantı ve seyahat yasaklarıOmicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi 'kırmızı listeye' aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211201/dsoden-omicron-aciklamasi-yeni-asi-gelistirilmesine-gerek-yok-var-olanlarin-duzenlenmesi-yeterli-1051336097.html
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omicron, abd, kaliforniya, vaka, koronavirüs, kovid-19, varyant
ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi
22:00 01.12.2021 (güncellendi: 22:12 01.12.2021)
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde tespit edildiği açıklandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiğini duyurdu.
CDC'den yapılan açıklamada, Omicron taşıyan kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen bir seyahatçi olduğu belirtildi.
Açıklamada, hastanın tam aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği kaydedilerek, karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Bununla birlikte CDC, hastayla temas edenlere ulaşılarak Kovid-19 testi uygulandığı ve negatif sonuç alındığını bildirdi.
Omicron varyantı ve seyahat yasakları
Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi 'kırmızı listeye' aldığını duyurmuştu.
Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.