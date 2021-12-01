https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-ilk-omicron-varyanti-tespit-edildi-1051350097.html

ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi

ABD'de ilk Omicron varyantı tespit edildi

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde tespit edildiği açıklandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T22:00+0300

2021-12-01T22:00+0300

2021-12-01T22:12+0300

omicron

koronavirüs

abd

kaliforniya

vaka

koronavirüs

kovid-19

varyant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051350158_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44f3ba7b40b741dcc802969bf023d045.jpg

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının belirlendiğini duyurdu.CDC'den yapılan açıklamada, Omicron taşıyan kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'dan dönen bir seyahatçi olduğu belirtildi.Açıklamada, hastanın tam aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği kaydedilerek, karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.Bununla birlikte CDC, hastayla temas edenlere ulaşılarak Kovid-19 testi uygulandığı ve negatif sonuç alındığını bildirdi.Omicron varyantı ve seyahat yasaklarıOmicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi 'kırmızı listeye' aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211201/dsoden-omicron-aciklamasi-yeni-asi-gelistirilmesine-gerek-yok-var-olanlarin-duzenlenmesi-yeterli-1051336097.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

omicron, abd, kaliforniya, vaka, koronavirüs, kovid-19, varyant