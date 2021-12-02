https://tr.sputniknews.com/20211202/dugun-sahibinin-evine-atiyla-girdi-balkona-cikti-1051365002.html
Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
Düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneğini yaşatmak isteyen kişi, atıyla apartmanın birinci katındaki... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T12:23+0300
2021-12-02T12:23+0300
2021-12-02T12:24+0300
at
yaşam
düğün
apartman
gelenek
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İzmir'in Bergama ilçesinde oturan Burak ve Hatice Karataş'ın hayatlarını birleştirmesi dolayısıyla düzenlenen düğün töreni kapsamında ilçede bir gelenek olan cirit gösterisi gerçekleştirildi.Düğüne davet edilen 12 atlı, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine geldi.Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, izleyenleri selamlayarak yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı.‘Sevindik, mutlu olduk, tebrik ettik’Damadın babası Emin Karataşlı, ilçede düğün ve özel günlerde cirit gösterisi yapmanın bir gelenek olduğunu, bu kapsamda atlılara da davetiye gönderdiğini, kendilerini kırmayıp gösteri yaptıklarını söyledi.Karataşlı, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri 'Ben daireye çıkacağım.' dedi. 'Çıkamazsın buraya' dedim. 'Ben çıkarım.' dedi. At alışkınmış, benim haberim mi var? Eve girdi ardından balkona çıktı. Biz de kendisini tebrik ettik. Ahmet kardeşimizin hediyesini verdik. Sevindik, mutlu olduk. Sonra atla birlikte yavaş yavaş indi" diye konuştu.
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at, düğün, apartman, gelenek
Düğün sahibinin evine atıyla girdi, balkona çıktı
12:23 02.12.2021 (güncellendi: 12:24 02.12.2021)
Düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneğini yaşatmak isteyen kişi, atıyla apartmanın birinci katındaki daireye çıktı.
İzmir'in Bergama ilçesinde oturan Burak ve Hatice Karataş'ın hayatlarını birleştirmesi dolayısıyla düzenlenen düğün töreni kapsamında ilçede bir gelenek olan cirit gösterisi gerçekleştirildi.
Düğüne davet edilen 12 atlı, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine geldi.
Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, izleyenleri selamlayarak yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı.
‘Sevindik, mutlu olduk, tebrik ettik’
Damadın babası Emin Karataşlı, ilçede düğün ve özel günlerde cirit gösterisi yapmanın bir gelenek olduğunu, bu kapsamda atlılara da davetiye gönderdiğini, kendilerini kırmayıp gösteri yaptıklarını söyledi.
Karataşlı, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri 'Ben daireye çıkacağım.' dedi. 'Çıkamazsın buraya' dedim. 'Ben çıkarım.' dedi. At alışkınmış, benim haberim mi var? Eve girdi ardından balkona çıktı. Biz de kendisini tebrik ettik. Ahmet kardeşimizin hediyesini verdik. Sevindik, mutlu olduk. Sonra atla birlikte yavaş yavaş indi" diye konuştu.