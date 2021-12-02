https://tr.sputniknews.com/20211202/erbakan-asgari-ucrete-en-azindan-yuzde-50lik-maas-zamminin-yapilmasi-lazim-1051370784.html

Erbakan: Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım

Erbakan: Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:08+0300

2021-12-02T14:08+0300

2021-12-02T14:08+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

ekonomi

muhalefet

fatih erbakan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Erbakan, Türk Lirası'nın değerini korumak ve enflasyondan kurtulmak için Türkiye'de üretim ikliminin oluşturulması gerektiğini söyledi. Sanayi üretimi için gerekli şartların oluşturulmasını ifade eden Erbakan "Üretim kapasitemizi artırabilmemiz lazım. O kapasiteyi kullanarak üretmemiz ve ihraç etmemiz lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı rapora göre, yüzde 50'ye varan üretici enflasyonuyla her hafta üreticinin enerji maliyetine yüzde 20 zam yaparak, o ülkede üretimi artırabilmeniz mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. Üretim iklimini, gerekli şartları oluşturmak derken bunu kastediyorum. Kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız lazım" dedi.'Yüzde 70 zam ile işe başlayacağız diyoruz'Erbakan, asgari ücret görüşmelerinin dün başladığını, ileriki günlerde yeni asgari ücretin tespit edileceğini hatırlatarak "Yeniden Refah Partisi olarak, iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız, diyoruz. Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" diye konuştu. Erbakan toplantının ardından, partiye katılanlara rozet takdim etti.

https://tr.sputniknews.com/20211201/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-yapiliyor-1051329434.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi, muhalefet, fatih erbakan