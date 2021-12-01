https://tr.sputniknews.com/20211201/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-yapiliyor-1051329434.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:13+0300

2021-12-01T14:13+0300

2021-12-01T14:19+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

vedat bilgin

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Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat bilgin