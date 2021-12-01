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https://tr.sputniknews.com/20211201/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ilk-toplantisi-yapiliyor-1051329434.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:13+0300
2021-12-01T14:19+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
vedat bilgin
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Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, vedat bilgin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor

14:13 01.12.2021 (güncellendi: 14:19 01.12.2021)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor.
Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.
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