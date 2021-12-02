Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211202/fbia-veri-sizdirma-raporu-whatsapp-ve-imessage-zirvede-1051358171.html
FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
ABD'de istihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından hazırlanan bir raporda... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T06:50+0300
2021-12-02T06:48+0300
dünya
fbi
whatsapp
federal soruşturma bürosu (fbi)
veri sızıntısı
imessage
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103435/39/1034353917_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_fc05a94dfe1b55117057b7d7130ff884.jpg
Property of the People (Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.Belge, FBI'ın ilgili meta verileri izinler ve mahkeme celpleri yoluyla güvence altına alma yeteneğini kısa ama şok edici ayrıntılarla ortaya koydu.Rolling Stone tarafından elde edilen belge Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın iMessage'ının FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.7 Ocak 2021 tarihli ve FBI'ın Bilim ve Teknoloji Şubesi ve Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu belgede bir dizi popüler mesajlaşma uygulaması, bunlardan hangi bilgilerin çıkarılabileceği ve araştırmacılar tarafından hangi verilerin güvence altına alınabileceği listeleniyor.Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.FBI’ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.Independent gazetesine konuşan Whatsapp yetkilileri, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103435/39/1034353917_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f1ea761d5fce4396f82ee36560ac8766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fbi, whatsapp, federal soruşturma bürosu (fbi), veri sızıntısı, imessage

FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede

06:50 02.12.2021
© AA / Aytaç Ünal WhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© AA / Aytaç Ünal
Abone ol
ABD'de istihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından hazırlanan bir raporda WhatsApp ve iMessage'ın FBI'a en çok veri gönderen uygulamalar olduğu açıklandı.
Property of the People (Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.
Belge, FBI'ın ilgili meta verileri izinler ve mahkeme celpleri yoluyla güvence altına alma yeteneğini kısa ama şok edici ayrıntılarla ortaya koydu.
Rolling Stone tarafından elde edilen belge Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın iMessage'ının FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.
7 Ocak 2021 tarihli ve FBI'ın Bilim ve Teknoloji Şubesi ve Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu belgede bir dizi popüler mesajlaşma uygulaması, bunlardan hangi bilgilerin çıkarılabileceği ve araştırmacılar tarafından hangi verilerin güvence altına alınabileceği listeleniyor.
Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.
FBI’ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.
Independent gazetesine konuşan Whatsapp yetkilileri, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:50FBI'a veri sızdırma raporu: Whatsapp ve iMessage zirvede
05:39'Bahse girerim Putin korkudan titriyordur': İngilizler, tank üzerindeki dışişleri bakanını tiye aldı
05:24Çin Dışişleri Bakanı Yi: Etiyopya'nın iç sorunlarını çözmek için dış müdahale ihtiyacı yok
05:17İtalya'da 5-11 yaş grubundaki çocuklara Kovid-19 aşısına onay
04:54Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri, casusluk davasında tutuksuz yargılanacak
04:32Kadınlar Tenis Birliği, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
04:13ABD'de 4 kişinin öldüğü lise saldırısında zanlı 'cinayet ve terörizm'den yargılanacak
03:46New York borsası, ABD'de ilk Omicron varyantı vakasının görülmesinin ardından düşüşle kapandı
03:24ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
02:54'Kurtları Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyoruz' diyen asker, 'Ukrayna Kahramanı' oldu
02:50Hastanın yanlış ayağını kesen doktor para cezasına çarptırıldı
02:38Chelsea, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü
02:16Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek
02:12Alman okurlardan ABD’ye Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasına ‘burunlarını sokmama’ çağrısı
02:04AB Komisyonu’ndan Letonya, Litvanya ve Polonya’ya göçmen kriziyle ilgili öneri
02:03ABD Dışişleri: Lukaşenko'nun Kırım'ı tanıma planlarından endişeliyiz
01:502 kalecisi kırmızı kart gören Hatayspor'da, forvet oyuncusu Diouf kaleye geçti
01:41Trump'tan başkanlık seçimlerine yeniden adaylık mesajı
01:27Bakan Çavuşoğlu, Borrell ve Makei ile görüştü
01:25RDIF: Vietnam’da Sputnik V aşısının üretimi 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacak