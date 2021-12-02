FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi

FSB'den yapılan açıklamada "FSB, Rusya'nın üç bölgesinde Ukrayna istihbarat servislerinin keşif ve sabotaj faaliyetlerinin önüne geçti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Aleksandr Tsilık gözaltına alındı" dendi.Koval'lerin aracında kısa namlulu ve otomatik silahlar ile kişisel koruyucu donanım bulunduğunu belirten FSB, "Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval, Ukrayna Güvenlik Servisi Ternopol Bölgesi görevlisi Albay Vasiliy Kovalik tarafından SBU'ya alındıklarını ve Kovalik'in kendilerine 10 bin dolar karşılığında stratejik tesisler hakkında bilgi toplama görevi verdiğini itiraf etti" ifadelerini kullandı.Tsilık'ın da Ukrayna istihbarat servislerine çalıştığını itiraf ettiğini aktaran FSB, zanlının 1.5 kilo ağırlığında iki el yapımı patlayıcı hazırlamayı ve saldırı düzenlemeyi planladığını vurguladı.FSB, Tsilık'ın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Maksim Kirilovets ve iki askeri istihbarat subayıyla patlayıcı Rusya'ya göndermek için sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da terör saldırısı da dahil bir dizi sabotaj eylemi planlayan üç Ukraynalı sabotajcının yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada "FSB, Rusya'nın üç bölgesinde Ukrayna istihbarat servislerinin keşif ve sabotaj faaliyetlerinin önüne geçti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Aleksandr Tsilık gözaltına alındı" dendi.
Koval'lerin aracında kısa namlulu ve otomatik silahlar ile kişisel koruyucu donanım bulunduğunu belirten FSB, "Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval, Ukrayna Güvenlik Servisi Ternopol Bölgesi görevlisi Albay Vasiliy Kovalik tarafından SBU'ya alındıklarını ve Kovalik'in kendilerine 10 bin dolar karşılığında stratejik tesisler hakkında bilgi toplama görevi verdiğini itiraf etti" ifadelerini kullandı.
Tsilık'ın da Ukrayna istihbarat servislerine çalıştığını itiraf ettiğini aktaran FSB, zanlının 1.5 kilo ağırlığında iki el yapımı patlayıcı hazırlamayı ve saldırı düzenlemeyi planladığını vurguladı.
FSB, Tsilık'ın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Maksim Kirilovets ve iki askeri istihbarat subayıyla patlayıcı Rusya'ya göndermek için sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.