Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211202/fsb-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-sabotajlari-onledi-1051371572.html
FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da terör saldırısı da dahil bir dizi sabotaj eylemi planlayan üç Ukraynalı sabotajcının yakalandığını duyurdu. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:22+0300
2021-12-02T14:27+0300
ukrayna
savunma
rusya
fsb
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/25/1041482503_0:85:2275:1365_1920x0_80_0_0_2d77a5dc38e74e8f32c319609b38dc29.jpg
FSB'den yapılan açıklamada "FSB, Rusya'nın üç bölgesinde Ukrayna istihbarat servislerinin keşif ve sabotaj faaliyetlerinin önüne geçti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Aleksandr Tsilık gözaltına alındı" dendi.Koval'lerin aracında kısa namlulu ve otomatik silahlar ile kişisel koruyucu donanım bulunduğunu belirten FSB, "Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval, Ukrayna Güvenlik Servisi Ternopol Bölgesi görevlisi Albay Vasiliy Kovalik tarafından SBU'ya alındıklarını ve Kovalik'in kendilerine 10 bin dolar karşılığında stratejik tesisler hakkında bilgi toplama görevi verdiğini itiraf etti" ifadelerini kullandı.Tsilık'ın da Ukrayna istihbarat servislerine çalıştığını itiraf ettiğini aktaran FSB, zanlının 1.5 kilo ağırlığında iki el yapımı patlayıcı hazırlamayı ve saldırı düzenlemeyi planladığını vurguladı.FSB, Tsilık'ın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Maksim Kirilovets ve iki askeri istihbarat subayıyla patlayıcı Rusya'ya göndermek için sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/kremlin-zelenskiyin-kirimla-ilgili-aciklamalari-rusyaya-yonelik-dogrudan-tehdit-1051367661.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/25/1041482503_172:0:2104:1449_1920x0_80_0_0_5efe2e9324ae8deb695ee7320dcb7947.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, fsb, terör

FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi

14:22 02.12.2021 (güncellendi: 14:27 02.12.2021)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Vladislav Sergienko
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da terör saldırısı da dahil bir dizi sabotaj eylemi planlayan üç Ukraynalı sabotajcının yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada "FSB, Rusya'nın üç bölgesinde Ukrayna istihbarat servislerinin keşif ve sabotaj faaliyetlerinin önüne geçti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanları Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval ile Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Aleksandr Tsilık gözaltına alındı" dendi.
Koval'lerin aracında kısa namlulu ve otomatik silahlar ile kişisel koruyucu donanım bulunduğunu belirten FSB, "Zinoviy Koval ve oğlu İgor Koval, Ukrayna Güvenlik Servisi Ternopol Bölgesi görevlisi Albay Vasiliy Kovalik tarafından SBU'ya alındıklarını ve Kovalik'in kendilerine 10 bin dolar karşılığında stratejik tesisler hakkında bilgi toplama görevi verdiğini itiraf etti" ifadelerini kullandı.
Tsilık'ın da Ukrayna istihbarat servislerine çalıştığını itiraf ettiğini aktaran FSB, zanlının 1.5 kilo ağırlığında iki el yapımı patlayıcı hazırlamayı ve saldırı düzenlemeyi planladığını vurguladı.
FSB, Tsilık'ın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü ajanı Maksim Kirilovets ve iki askeri istihbarat subayıyla patlayıcı Rusya'ya göndermek için sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Zelenskiy'in Kırım'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit
13:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:50İngiltere, Kovid-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
14:48Baba-oğul yine tek tırnaklı hayvan eti keserken yakalandı
14:41Vagonların bağlantı kancalarını çalan 2 şüpheli yakalandı
14:39Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız
14:39Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
14:36Sevgilisinin 'intihar etti' dediği Elif Sinan'ın parmak izine bıçakta rastlanmadı
14:27CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan bütçeyi daha doğmadan öldürdü
14:26Twitter, Rusya'da 4 milyon ruble kadar yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir
14:22FSB, Ukrayna istihbaratının planladığı sabotajları önledi
14:21'Evde Tek Başına' evi, kapılarını misafirlerine açıyor: Bir ay boyunca Airbnb'den kiralanabilecek
14:17Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı yeni zammı duyurdu: Sigaraya 2 TL zam
14:11Türkiye ile Azerbaycan ortak üniversite kuracak
14:11Fransa'da okullarda yaşanan 'akran zorbalığı' suç kapsamına alınıyor
14:08Erbakan: Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım
13:59Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi
13:58CHP'den muhtarlar için kanun teklifi
13:4912 yıldır aranıyordu: Polis, işçi kılığına girerek yakaladı
13:43Koronavirüsle mücadelede ilaç hamlesi: Faz- 2 çalışması tamamlandı
13:43Şili'de keşfedilen yeni dinozor türünde 'silahlı kuyruk' görüldü
13:36Lösemi tanısı konduktan 5 gün sonra koronavirüsten öldü