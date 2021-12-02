https://tr.sputniknews.com/20211202/kurtlari-rusca-konusan-cocuklarin-kemikleriyle-besliyoruz-diyen-asker-ukrayna-kahramani-oldu-1051356540.html

'Kurtları Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyoruz' diyen asker, 'Ukrayna Kahramanı' oldu

'Kurtları Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyoruz' diyen asker, 'Ukrayna Kahramanı' oldu

Ukrayna'da "Askerlerimiz kurdu Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besliyor" şeklinde 'şaka' yapan aşırı sağcı komutana ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı verildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T02:54+0300

2021-12-02T02:54+0300

2021-12-02T02:54+0300

dünya

ukrayna

sağ sektör

çocuk

neo-nazi

ödül

vladimir zelenskiy

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Strana.ua sitesinin aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çeşitli milliyetçi örgütlerin birleşmesiyle kurulan neo-Nazi örgütü Sağ Sektör'ün Gönüllü Hücum Kolordusu Komutanı Dmitriy Kotsubaylo'ya ‘Ukrayna Kahramanı’ unvanı vererek ‘Altın Yıldız’ takdim etti.Nisan ayında New York Times'ta (NYT) yayınlanan ve Rusya-Ukrayna sınırındaki durumun konu edildiği makalede, Kotsubaylo’nun, karargahın yakınlarında barınan evcilleştirilmiş bir kurttan bahsettiği ve komutası altındaki askerlerin 'kurdu Rusça konuşan çocukların kemikleriyle besledikleri' şeklindeki ‘şakasına’ yer verilmişti.Makalenin yazarı, bunun Rus basınında Ukraynalı milliyetçilerin tasvirine bir gönderme olduğunu vurgulamıştı.Son zamanlarda Batı medyasında, Moskova’nın Kiev’e ‘taarruz’ hazırlığında olduğuna dair haberler yayınlanıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, komşu devlete yönelik herhangi bir taarruz planlanmadığını, bu haberlerin ABD’nin kötü niyetli propagandası olduğunu duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Rusya'nın birine saldıracağı hakkındaki iddialar, ayrıca herhangi bir şekilde saldırgan davrandığı anlamında Rusya'ya yönelik sitemler, kesinlikle dayanaktan yoksun ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/ukraynada-cocuklardan-tiktok-videosu-nazi-isbirlikcisi-banderayla-ilgili-sarki-soylediler-1050189313.html

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ukrayna, sağ sektör, çocuk, neo-nazi, ödül, vladimir zelenskiy