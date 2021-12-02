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Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için sağanak uyarısında bulundu. Bu gece etkili olması beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini... 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T21:06+0300
2021-12-02T21:06+0300
2021-12-02T21:10+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
ege
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nde ise yarın rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbul-icin-sari-kodlu-lodos-uyarisi-1051381127.html
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Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı
21:06 02.12.2021 (güncellendi: 21:10 02.12.2021)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için sağanak uyarısında bulundu. Bu gece etkili olması beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi. Marmara Bölgesi'nde ise yarın rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.
Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde ise yarın rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.