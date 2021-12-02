https://tr.sputniknews.com/20211202/meteorolojiden-kiyi-ege-icin-saganak-yagis-uyarisi-1051390108.html

Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için sağanak uyarısında bulundu. Bu gece etkili olması beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini... 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T21:06+0300

2021-12-02T21:06+0300

2021-12-02T21:10+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

ege

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi'nde ise yarın rüzgar, güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211202/istanbul-icin-sari-kodlu-lodos-uyarisi-1051381127.html

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