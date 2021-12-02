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Netflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü
Netflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü
'Siyah Müziğin Babası' olarak bilinen Clarence Avant'ın eşi ve Netflix CEO'su Ted Sarandos'un kayınvalidesi Jacqueline Avant, evinde vurularak öldürüldü. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T00:27+0300
2021-12-02T00:27+0300
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Beverly Hills polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle yaklaşık 2.30'da Maytor Place'in 1100 numaralı bloğunda meydana gelen bir silahlı saldırıyla ilgili bir telefon aldıkları belirtildi.Polis açıklamada, "Şüpheliler artık olay yerinde değildi. Beverly Hills İtfaiyesi sağlık görevlileri kurbanı yerel bir hastaneye nakletti. Maalesef kurban hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.Netflix sözcüsü ise NBC News'e Jacqueline Avant'ın vurularak öldürüldüğünü doğruladı. NBC News'e verdiği demeçte, Jacqueline Avant'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın hala ön aşamalarda olduğunu söyledi. Kaynaklar, Avant'ın evinin hedef alınıp alınmadığının veya bunun bir fırsat suçu olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi.
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haberler, abd, netflix, kayınvalide

Netflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü

00:27 02.12.2021
© FotoğrafNetflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü
Netflix CEO'sunun kayınvalidesi evinde vurularak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Fotoğraf
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'Siyah Müziğin Babası' olarak bilinen Clarence Avant'ın eşi ve Netflix CEO'su Ted Sarandos'un kayınvalidesi Jacqueline Avant, evinde vurularak öldürüldü.
Beverly Hills polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle yaklaşık 2.30'da Maytor Place'in 1100 numaralı bloğunda meydana gelen bir silahlı saldırıyla ilgili bir telefon aldıkları belirtildi.
Polis açıklamada, "Şüpheliler artık olay yerinde değildi. Beverly Hills İtfaiyesi sağlık görevlileri kurbanı yerel bir hastaneye nakletti. Maalesef kurban hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.
Netflix sözcüsü ise NBC News'e Jacqueline Avant'ın vurularak öldürüldüğünü doğruladı.
NBC News'e verdiği demeçte, Jacqueline Avant'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın hala ön aşamalarda olduğunu söyledi.
Kaynaklar, Avant'ın evinin hedef alınıp alınmadığının veya bunun bir fırsat suçu olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi.
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