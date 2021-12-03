https://tr.sputniknews.com/20211203/abdde-siyah-genci-sucsuz-yere-olduren-polise-cinayet-davasi-1051399716.html
ABD'de siyah genci suçsuz yere öldüren polise cinayet davası
ABD'de siyah genci suçsuz yere öldüren polise cinayet davası
ABD'de, siyahların polis tarafından suçsuz yere vurulmasıyla ilgili Ohio eyaletinde yeni bir cinayet davası açıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T04:47+0300
2021-12-03T04:47+0300
2021-12-03T04:50+0300
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Özel Savcı Tim Merklle, Franklin İlçe Şerif Yardımcısı Jason Meade'i, 4 Aralık 2020'deki bir kaçakçılık operasyonu sırasında olayla ilgisi olmadığı anlaşılan siyah Amerikalı Casey Goodson'u öldürmekle suçladı.Merklle, bir süre önce emekli olan Meade'in, 23 yaşındaki Goodson'un arkası dönük olduğu halde birden fazla kurşunla vurarak öldürmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan yargılanmasını istedi.Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianamede, siyah gencin kendisiyle ilgili olmayan bir operasyonda suçsuz yere vurulduğu, olay esnasında dişçi randevusundan dönen maktulün elinde bir paket sandviçle büyükannesinin evine girmek üzere olduğu belirtildi.Meade'in avukatı Mark Collins, yaptığı açıklamada, duruşma günü müvekkilinin suçsuz olduğunu savunacağını belirtti.Goodson'un annesi Tamala Payne de ayrı bir basın toplantısında, "Keder ve acı dolu bir yıl geçirdik. Bu yılın her günü ailemle uyanıp doğru olan için savaş verdik" dedi.Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyah Amerikalıdan biri olan Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, kentteki siyahlara güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-unlu-yazara-tecavuz-etmekten-16-yil-hapis-yatan-siyah-aklandi-1051312415.html
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abd, ohio, polis, siyahlara şiddet, dava, cinayet
ABD'de siyah genci suçsuz yere öldüren polise cinayet davası
04:47 03.12.2021 (güncellendi: 04:50 03.12.2021)
ABD'de, siyahların polis tarafından suçsuz yere vurulmasıyla ilgili Ohio eyaletinde yeni bir cinayet davası açıldı.
Özel Savcı Tim Merklle, Franklin İlçe Şerif Yardımcısı Jason Meade'i, 4 Aralık 2020'deki bir kaçakçılık operasyonu sırasında olayla ilgisi olmadığı anlaşılan siyah Amerikalı Casey Goodson'u öldürmekle suçladı.
Merklle, bir süre önce emekli olan Meade'in, 23 yaşındaki Goodson'un arkası dönük olduğu halde birden fazla kurşunla vurarak öldürmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan yargılanmasını istedi.
Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianamede, siyah gencin kendisiyle ilgili olmayan bir operasyonda suçsuz yere vurulduğu, olay esnasında dişçi randevusundan dönen maktulün elinde bir paket sandviçle büyükannesinin evine girmek üzere olduğu belirtildi.
Meade'in avukatı Mark Collins, yaptığı açıklamada, duruşma günü müvekkilinin suçsuz olduğunu savunacağını belirtti.
Goodson'un annesi Tamala Payne de ayrı bir basın toplantısında, "Keder ve acı dolu bir yıl geçirdik. Bu yılın her günü ailemle uyanıp doğru olan için savaş verdik" dedi.
Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyah Amerikalıdan biri olan Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, kentteki siyahlara güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.