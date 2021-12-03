https://tr.sputniknews.com/20211203/abden-turkiyedeki-siginmacilar-icin-325-milyon-euroluk-destek-1051404745.html

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 325 milyon euro'luk destek

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 325 milyon euro'luk destek

AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen yardım programına 325 milyon euro ilave kaynak sağlayacak. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:23+0300

2021-12-03T11:23+0300

2021-12-03T11:29+0300

türkiye

ab

euro

sığınmacı

ursula von der leyen

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051404849_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_673aee65f27fb1896281b6fb4847ce5d.jpg

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon euro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi. Söz konusu programın, Türkiye'de 1.5 milyonun üzerinde sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık nakit desteği sağladığı hatırlatılan açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğunun altı çizildi. Açıklamada, SUY programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara dağıtılan Kızılaykart'ların finanse edileceği, söz konusu destekle sığınmacıların kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi gereksinimlerini karşılayabilecekleri belirtildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 25 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 3 milyar euro'luk paket hazırlandığını duyurduğu anımsatılan açıklamada, söz konu ek desteğin bu paket kapsamında olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/bakan-yanik-turkiye-yaklasik-10-yildir-5-milyona-yakin-siginmaci-misafir-ediyor-1051261946.html

https://tr.sputniknews.com/20211202/politico-ab-turkiyenin-euroyu-para-birimi-olarak-kullanmasina-izin-vermeli-1051368400.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, ab, euro, sığınmacı, ursula von der leyen, destek