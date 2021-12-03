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AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 325 milyon euro'luk destek
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 325 milyon euro'luk destek
AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen yardım programına 325 milyon euro ilave kaynak sağlayacak. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
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ab
euro
sığınmacı
ursula von der leyen
destek
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AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon euro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi. Söz konusu programın, Türkiye'de 1.5 milyonun üzerinde sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık nakit desteği sağladığı hatırlatılan açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğunun altı çizildi. Açıklamada, SUY programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara dağıtılan Kızılaykart'ların finanse edileceği, söz konusu destekle sığınmacıların kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi gereksinimlerini karşılayabilecekleri belirtildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 25 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 3 milyar euro'luk paket hazırlandığını duyurduğu anımsatılan açıklamada, söz konu ek desteğin bu paket kapsamında olduğu kaydedildi.
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türkiye, ab, euro, sığınmacı, ursula von der leyen, destek

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 325 milyon euro'luk destek

11:23 03.12.2021 (güncellendi: 11:29 03.12.2021)
© AP Photo / Emrah GurelTürkiye- Sığınmacı- Göçmen
Türkiye- Sığınmacı- Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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AB, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen yardım programına 325 milyon euro ilave kaynak sağlayacak.
AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon euro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi.
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Söz konusu programın, Türkiye'de 1.5 milyonun üzerinde sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık nakit desteği sağladığı hatırlatılan açıklamada, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, SUY programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara dağıtılan Kızılaykart'ların finanse edileceği, söz konusu destekle sığınmacıların kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi gereksinimlerini karşılayabilecekleri belirtildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 25 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 3 milyar euro'luk paket hazırlandığını duyurduğu anımsatılan açıklamada, söz konu ek desteğin bu paket kapsamında olduğu kaydedildi.
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