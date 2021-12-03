https://tr.sputniknews.com/20211203/biontech-ceosu-sahin-koronaviruse-karsi-yeni-bir-asiya-ihtiyacimiz-olacak-1051411728.html

BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:51+0300

2021-12-03T13:51+0300

2021-12-03T14:58+0300

koronavirüs

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

uğur şahin

özlem türeci

reuters

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1042850666_1:0:3500:1968_1920x0_80_0_0_dc4ca9a920e8df4e2c08cbb1f59bcce1.jpg

Reuters Next konferansında konuşan BioNTech kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyada yayılmaya devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) endişe verici olarak gördüğü Omicron varyantıyla mücadelede eldeki aşıların yeterli olup olmayacağına dair açıklamalar yaptı.Şahin şu ifadeleri kullandı:Özlem Türeci: mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyoruzTüreci ise koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimalinin, insanların bağışıklık kazanma oranının artmasıyla azaltılabileceğini belirterek şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211202/bilim-kurulu-uyesi-ozluden-omicron-uyarisi-cok-sayida-mutasyon-iceriyor-asilardan-kacabilir-1051360246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin, özlem türeci, reuters, omicron