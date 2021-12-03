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BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:51+0300
2021-12-03T14:58+0300
koronavirüs
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
uğur şahin
özlem türeci
reuters
omicron
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Reuters Next konferansında konuşan BioNTech kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyada yayılmaya devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) endişe verici olarak gördüğü Omicron varyantıyla mücadelede eldeki aşıların yeterli olup olmayacağına dair açıklamalar yaptı.Şahin şu ifadeleri kullandı:Özlem Türeci: mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyoruzTüreci ise koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimalinin, insanların bağışıklık kazanma oranının artmasıyla azaltılabileceğini belirterek şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20211202/bilim-kurulu-uyesi-ozluden-omicron-uyarisi-cok-sayida-mutasyon-iceriyor-asilardan-kacabilir-1051360246.html
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koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin, özlem türeci, reuters, omicron

BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

13:51 03.12.2021 (güncellendi: 14:58 03.12.2021)
© AP PhotoBioNTech, aşı
BioNTech, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AP Photo
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Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız" dedi. Şirketin kurucularından Özlem Türeci ise bağışıklık oranının artmasıyla koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimaline karşı daha iyi korunmaya sahip olunacağını söyledi.
Reuters Next konferansında konuşan BioNTech kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyada yayılmaya devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) endişe verici olarak gördüğü Omicron varyantıyla mücadelede eldeki aşıların yeterli olup olmayacağına dair açıklamalar yaptı.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız.
Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların koronavirüs nedeniyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.
Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.
Yeni varyant beklediğimden daha erken geldi. Önümüzdeki yıl gelmesini bekliyordum.
Aşı yaptırmış kişilerin yeni varyant sebebiyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığı henüz belli değil, ancak öyle olduğunu düşünüyoruz.
Koronavirüs aşıları üzerindeki patentin kaldırılmasına karşı değilim. Buna ilişkin çözümlere ilgi duyuyorum. Kaliteyi güvence altına alıp, insanları eğitmemiz ve süreç üzerinde denetimimizin olması gerekiyor.
Tıpkı grip aşısı gibi koronavirüs aşısının da her yıl yaptırılması ihtimali artıyor.
Afrika'daki aşı fabrikamızı partnerimize devredeceğiz, şu anda mülkiyet devrini tartışıyoruz.
Yeni varyantın aşısını yaptırmış kişilere ve koronavirüse yüksek oranda maruz kalanlara bulaşma ihtimali var.
Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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Dün, 10:06

Özlem Türeci: mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyoruz

Türeci ise koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimalinin, insanların bağışıklık kazanma oranının artmasıyla azaltılabileceğini belirterek şöyle konuştu:
Bağışıklığa sahip insanların oranı arttıkça, koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimaline karşı daha iyi korunmaya sahip olacağız.
Kanser de bir salgın. Şirketimiz mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyor.
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