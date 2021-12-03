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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek
CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını sosyal medya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T12:08+0300
2021-12-03T12:09+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
tüik
faik öztrak
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tepki
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Kılıçdaroğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diyerek kuruma gideceğini duyurmuştu.Paylaşımının ardından TÜİK binasına giden CHP lideri içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesabını verecek" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, tüik, faik öztrak, türkiye istatistik kurumu (tüik), tepki, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek

12:08 03.12.2021 (güncellendi: 12:09 03.12.2021)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Öztrak, "Bu devran dönecek" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diyerek kuruma gideceğini duyurmuştu.
Paylaşımının ardından TÜİK binasına giden CHP lideri içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesabını verecek" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
POLİTİKA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'e alınmadı
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