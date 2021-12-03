https://tr.sputniknews.com/20211203/chp-sozcusu-oztraktan-kilicdaroglunun-tuike-alinmamasina-tepki-bu-devran-donecek-1051406841.html

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını sosyal medya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T12:08+0300

2021-12-03T12:08+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

tüik

faik öztrak

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tepki

cumhuriyet halk partisi (chp)

twitter

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Kılıçdaroğlu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diyerek kuruma gideceğini duyurmuştu.Paylaşımının ardından TÜİK binasına giden CHP lideri içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmamasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesabını verecek" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, tüik, faik öztrak, türkiye istatistik kurumu (tüik), tepki, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter