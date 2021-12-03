https://tr.sputniknews.com/20211203/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-ile-telefonda-gorustu-1051423619.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T18:27+0300

2021-12-03T18:27+0300

2021-12-03T18:32+0300

dünya

vladimir putin

suriye

ermenistan

ukrayna

recep tayyip erdoğan

libya

azerbaycan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

suriye

ermenistan

ukrayna

libya

azerbaycan

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vladimir putin, suriye, ermenistan, ukrayna, recep tayyip erdoğan, libya, azerbaycan