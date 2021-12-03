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https://tr.sputniknews.com/20211203/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-ile-telefonda-gorustu-1051423619.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:27+0300
2021-12-03T18:27+0300
2021-12-03T18:32+0300
dünya
vladimir putin
suriye
ermenistan
ukrayna
recep tayyip erdoğan
libya
azerbaycan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.
suriye
ermenistan
ukrayna
libya
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vladimir putin, suriye, ermenistan, ukrayna, recep tayyip erdoğan, libya, azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin telefonda görüştü 18:27 03.12.2021 (güncellendi: 18:32 03.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, T
ürkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Görüşmede,
Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.