https://tr.sputniknews.com/20211203/dr-ayhan-sporda-en-cok-sakatlik-yasayanlar-kisa-surede-sonuc-almak-isteyenler--1051432559.html

Dr. Ayhan: Sporda en çok sakatlık yaşayanlar, kısa sürede sonuç almak isteyenler

Dr. Ayhan: Sporda en çok sakatlık yaşayanlar, kısa sürede sonuç almak isteyenler

Düzenli spora gidenlerin sayısı her geçen gün artıyor, ancak bu kişilerin önemli bir kısmı bilinçsiz yapılan hareketler sonucu sakatlanıyor. Yanlış yönlendirme... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T23:59+0300

2021-12-03T23:59+0300

2021-12-04T00:04+0300

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Türkiye’de son yıllarda düzenli spor yapanların sayısı arttı. Pandemi döneminde spor salonları kapanınca kimi spordan elini eteğini çekti kimi de kendi öğrendiklerini sürdürdü ya da çevrimiçi derslere yöneldi.Spora yönelen kişi sayısı artsa da, bunu bilinçli bir şekilde sürdürenlerin sayısı bir hayli az. Bu süreçte, eğitim desteği almadan spora başlamak da, profesyonel olmayan bir kişiden ders almak da riskli.Herhangi bir antrenörden bilgi almadan fitness yaparak belini ve el bileğini sakatlayan Shabi Babri, kısa sürede sonuç alabilmek için vücuduna fazla yüklendiğini belirtti ve “Yanlış antrenman sonucu spor yaptıktan sonra bel ağrısı çekiyordum. Fitness yaparken ağır çalışıyordum. El bileğim sakatland, belimde de sıkıntı orda çıktı. Antrenmandan sonra vücut tepki veriyordu. Sonrasında ise destek alarak spor yaptım ve bel ağrısını yendim” dedi.‘2 hafta geceleri ağrıdan uyuyamadım’Kişisel çalıştırıcıların yanlış yönlendirmeleri de sakatlanmalara yol açabiliyor. Kendisine özel hazırlanan antrenmanı uygulayan Volkan Yanmaz’ın şikâyeti, hafif bir boyun ağrısı ile başladı:‘Kısa sürede sonuç almak isteyenler sakatlanıyor’Amatör olarak spor ile ilgilenenlerde, en çok el bileği burkulması ve omuzda kas yırtılması şikayetleri ile karşılaştıklarını belirten doktor Ayhan Tan “Hazır olmayan vücutta ağır kuvvetle çok tekrar, sakatlanmanıza yol açar” diyerek şunları söyledi:‘Koşu bandında tempo çok yükselmemeli’Tan, spor salonlarında en çok tercih edilen aletlerden koşu bantları konusunda da uyarılarda bulundu:‘Antrenörler ilk yardım bilmeli, belgelerini isteyin’Peki, kişisel çalıştırıcının sahip olması gereken özellikler neler? Uzman kişisel çalıştırıcı Arkal Alpakan şu şekilde anlatıyor:‘Antrenman öncesinde mutlaka ısınmalısınız’Spora başlarken ısınma hareketleri yapılmasının olası yaralanmaların önüne geçeceğini belirten Arkal, “İyi bir ısınma, kan damarlarınızı genişleterek kaslarınızın oksijenle iyi beslenmesini sağlar. Ayrıca sıcaklığını yükseltir. Aktiviteniz ne kadar yoğun olacaksa, ısınmanız o kadar uzun sürmelidir. Yapmayı planladığınız herhangi bir aktiviteyi (koşmak, yürümek, bisiklete binmek vb.) daha yavaş bir tempoda yaparak başlayın” dedi.‘Pilates eğitimi verebilmek için en az 2. kademe belgesi almak zorunlu’Özellik son yıllarda popülerliği artan spor dallarından biri de pilates. Türkiye Cimnastik Federasyonu Pilates Teknik Kurul Başkanı Melih Çatalyürek, herhangi bir spor merkezinde eğitim verebilmek için gerekli olan eğitimin içeriğini şu ifadelerle anlatıyor:

https://tr.sputniknews.com/20211107/1050559763.html

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