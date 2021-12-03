https://tr.sputniknews.com/20211203/eglence-mekaninda-cikan-kavgada-25-supheliden-19u-tutuklandi-1051397811.html

Eğlence mekanında çıkan kavgada 25 şüpheliden 19'u tutuklandı

Eğlence mekanında çıkan kavgada 25 şüpheliden 19'u tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u tutuklandı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T01:46+0300

2021-12-03T01:46+0300

2021-12-03T01:46+0300

türkiye

kırklareli

lüleburgaz

yaralanma

kavga

tutuklama

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27 Kasım Cumartesi günü Lüleburgaz ilçesi Yılmaz mahallesi Orhan Özcanlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince 4 kişinin yaralandığı tespit edildi.Sağlık ekiplerince yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında tekrardan iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında tekrardan kavga başladı. Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.Yaşanan silahlı kavgada kurşunlar hastanenin camları isabet aldı. Yaşanan olayla ilgili harekete geçen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığını belirlediği 21 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede bulan 4 yaralı tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 25 şüpheliden 19’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan 19 zanlı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211124/kucukcekmecede-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1051122607.html

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kırklareli, lüleburgaz, yaralanma, kavga, tutuklama