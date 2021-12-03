Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211203/iletisim-baskani-altun-kuresel-medyanin-tarafgirligini-sorunlu-buluyoruz-1051412070.html
İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz
İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye bağımsız adımlar attıkça türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:03+0300
2021-12-03T14:03+0300
türkiye
türkiye
fahrettin altun
sosyal medya
cumhurbaşkanlığı
basın kartı
basın
iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_91736d2f3c41bfde1b779831b04f1c98.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle uluslararası medya mensuplarına yönelik düzenlenen Türkçe Eğitimi programının İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki sertifika törenine katıldı.Altun, ülkedeki uluslararası medya mensuplarının Türkçe biliyor olmalarını, Türkiye'yi Türkçe takip edebilmelerini önemsediklerini aktararak, "Bölgesel ve küresel olarak etkinliği giderek artan ülkemize, dünya medyasının, uluslararası gazetecilerin yüksek bir ilgisi söz konusu. Bu ilgiyi görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de İstanbul'un uluslararası medya için günden güne daha da ciddi bir çekim merkezi haline gelmesini önemsiyoruz. Türkiye ve bölgeye dair gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarırken, hakikatten ayrılmayan uluslararası medya çalışanlarının destekçisiyiz, destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'Gazeteciler, hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gerçek gazetecilerin, "hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler" olarak tanımlanabileceğini belirtti.Gazeteciliği layıkıyla icra etmek için bu mesleği gerçekten sevmek ve sadece hakikatin peşinde olmak gerektiğini anlatan Altun, şöyle devam etti:Fahrettin Altun, kendilerinin de bu bilinçle, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri takip eden uluslararası medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek için gayret gösterdiklerini, bu çerçevede birçok adım attıklarını, sıcak noktalara ulaşmalarını, istedikleri bilgilere erişmelerini ve Türk toplumunu daha yakından tanımalarını sağlayacak projeleri hayata geçirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.'Dezenformasyona karşı gazeteciler kamusal sorumlulukla mesleklerini icra etmeli'Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde ve Türkiye'de yalan, yanlış, dezenformatif, art niyetli ve sahte bilgi paylaşımlarının ne kadar çabuk yayılabildiğinin görüldüğünü söyleyen Altun, şunları kaydetti:'Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için hareket edilmesini objektif gazetecilik adına sorunlu buluyoruz'Medyanın, hakikatin ortaya konması ve yalan, yanlış, çarpıtılmış bilgilerin ayıklanması açısından kutsal bir görevi bulunduğunun altını çizen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu tespit ve değerlendirmelerin, dünya medyasını ve uluslararası gazetecilerin tümünü kapsamadığını vurgulayan Altun, nitekim bu noktada uluslararası medyanın birçok mensubuyla nitelikli bir ilişki ve iş birliği içerisinde hareket edebildiklerini, yine uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinlikleriyle alakalı objektif birçok yayınla da karşılaştıklarını dile getirdi.'Türkiye uluslararası medyanın küresel merkezlerinden biri'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesleki etik bilinciyle hareket eden ve altına imza attığı haberin hukuki ve toplumsal sorumluluğuyla gazetecilik yapan tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, mesleklerini bu doğrultuda sürdüren hem yerli hem uluslararası basın mensuplarını her zaman desteklediklerini söyledi.Uluslararası medya mensuplarının zamanında, en kolay şekilde doğru ve güvenilir bilgiye erişebilmesine zemin hazırlayarak, Türkiye'nin gerçeklerini iç ve dış kamuoyuyla paylaşmalarını temin ettiklerini anlatan Altun, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarla uluslararası medya mensuplarının Türkiye'ye olan ilgi ve teveccühlerinin arttığını ifade etti.Uluslararası medyaya her zaman yapıcı ve iş birliğini temel alan bakış açısıyla yaklaşıyor olmalarının, birtakım somut adımları atmalarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Altun, bu adımları şöyle sıraladı:Enstitü ile iş birliği halinde Türkiye'de görev yapan akredite uluslararası basın mensuplarına Türkçe dil eğitimi verilmesinin de bu adımlardan biri olduğundan bahseden Altun, nisanda çevrim içi başlayan eğitim programına 29 ülkeden 53 medya mensubunun katıldığını kaydetti.Fahrettin Altun, "Türkiye'deki Uluslararası Medya Mensupları İçin Rehber" adlı bir kitap da hazırladıklarını ve bunu Türkiye'deki uluslararası medya mensuplarına ileteceklerini bildirdi.Kitapta, uluslararası medya mensuplarının Türkiye'de yapacakları mesleki çalışmalarda ve gündelik yaşamlarında kullanacakları bilgilerin yer aldığını aktaran Altun, "Rehberimiz, Türkiye'ye adım atılan ilk andan itibaren mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin yanı sıra pek çok sorunun güncel ve kapsamlı cevabını içeriyor. Bu eser, nasıl ev kiralayacağınızdan çocuğunuz için nasıl okul bulabileceğinize, basın akreditasyonundan ülkemizin siyasi ve bürokratik yapılanmasına kadar pek çok konuda sizlere kılavuzluk yapacaktır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/altun-kadina-karsi-siddet-milletimizin-her-alanda-mucadele-gosterdigi-toplumsal-bir-meseledir-1051157655.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_48:0:1115:800_1920x0_80_0_0_0cbc5102ba4f0dbe7c90a16725e1317f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fahrettin altun, sosyal medya, cumhurbaşkanlığı, basın kartı, basın, iletişim başkanlığı

İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz

14:03 03.12.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye bağımsız adımlar attıkça türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu noktada küresel medya organlarının bir kısmının Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için ideolojik bir tarafgirlikle hareket etmesini sorunlu buluyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle uluslararası medya mensuplarına yönelik düzenlenen Türkçe Eğitimi programının İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki sertifika törenine katıldı.
Altun, ülkedeki uluslararası medya mensuplarının Türkçe biliyor olmalarını, Türkiye'yi Türkçe takip edebilmelerini önemsediklerini aktararak, "Bölgesel ve küresel olarak etkinliği giderek artan ülkemize, dünya medyasının, uluslararası gazetecilerin yüksek bir ilgisi söz konusu. Bu ilgiyi görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de İstanbul'un uluslararası medya için günden güne daha da ciddi bir çekim merkezi haline gelmesini önemsiyoruz. Türkiye ve bölgeye dair gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarırken, hakikatten ayrılmayan uluslararası medya çalışanlarının destekçisiyiz, destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Gazeteciler, hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gerçek gazetecilerin, "hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler" olarak tanımlanabileceğini belirtti.
Gazeteciliği layıkıyla icra etmek için bu mesleği gerçekten sevmek ve sadece hakikatin peşinde olmak gerektiğini anlatan Altun, şöyle devam etti:
"Gazeteciden dünyanın bir ucunda da olsa bir savaşı, bir afeti, insani ya da siyasi bir gelişmeyi bütün gerçekleriyle sunması beklenir. Bu anlamda gazetecilik, bir kamu görevidir. Bugün gazeteciliğin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri de özellikle maddi sıkıntılar başta olmak üzere farklı saiklerle masa başına hapsolmak tehlikesidir. Maalesef küresel salgın döneminde bu tehlikenin daha da bariz hale geldiğini, masa başında haber yapma yaklaşımının, sahada olmadan, sahanın gerçekliğiyle birebir temas etmeden yapılan gazeteciliğin arttığını görüyoruz. Ne var ki, bu özel mesleği sahadan koptuğu şekilde icra etmek mümkün değildir."
Fahrettin Altun, kendilerinin de bu bilinçle, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri takip eden uluslararası medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek için gayret gösterdiklerini, bu çerçevede birçok adım attıklarını, sıcak noktalara ulaşmalarını, istedikleri bilgilere erişmelerini ve Türk toplumunu daha yakından tanımalarını sağlayacak projeleri hayata geçirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

'Dezenformasyona karşı gazeteciler kamusal sorumlulukla mesleklerini icra etmeli'

Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde ve Türkiye'de yalan, yanlış, dezenformatif, art niyetli ve sahte bilgi paylaşımlarının ne kadar çabuk yayılabildiğinin görüldüğünü söyleyen Altun, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz çağ, yalanın gerçekten katbekat daha hızlı yayılabildiği bir çağ halini almış durumda. Bu, tüm dünya medyası açısından 'hakikatin tahrif edilmesi' tehlikesini beraberinde getiriyor. Bu salonda bulunan herkesin bu tablo karşısında 'hakikat' kavramının değerini çok daha fazla önemsediğini biliyorum. İçinde bulunduğumuz 'hakikat sonrası' dönemde, özellikle sosyal medyanın kötü amaçlar uğruna kullanımıyla birlikte dezenformasyonun vahim örneklerine her gün şahit oluyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon kampanyalarının sosyal hayatı, demokrasiyi ciddi anlamda tehdit ettiğini, birçok farklı toplum kesimlerini mağdur ettiğini, ayrımcılığı, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını beslediğini görüyoruz. Dezenformasyona karşı savaşta, gazetecilerin de kamusal bir sorumlulukla mesleklerini icra etmeleri büyük önem arz ediyor. Bu noktada, gerçek gazeteciler dezenformasyon savaşında, hakikatin temsilcisi olan, hakikat namına mücadele veren en önemli aktörlerdir."

'Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için hareket edilmesini objektif gazetecilik adına sorunlu buluyoruz'

Medyanın, hakikatin ortaya konması ve yalan, yanlış, çarpıtılmış bilgilerin ayıklanması açısından kutsal bir görevi bulunduğunun altını çizen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak ne yazık ki medyanın kötücül amaçlar uğruna dezenformasyonun, yalanın mecrası olabileceğine de tanıklık edebiliyoruz. Sosyal medya, geleneksel medyayı da yer yer etkileyen hatta belirleyen bir unsura dönüşebiliyor. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan, hiçbir şekilde gerçeğe dayanmayan sözde haberler, gerçek habermiş gibi geleneksel medyada kendisine yer bulabiliyor. Bu kötücül medya faaliyetlerinden ülkemiz de yoğun şekilde nasibini alıyor. Bu noktada, faaliyetlerimizi yoğun şekilde bu dezenformatif içeriklere karşı gerçeği anlatmakla geçiriyoruz. Uluslararası medyanın Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yoğun ilgisi ne yazık ki çoğu zaman hakikat ve gazetecilik saikiyle olmuyor. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiden savunma sanayine kadar birçok alanda bağımsız adımlar attıkça, etki alanı genişledikçe türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada küresel medya organlarının bir kısmının Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için sürekli ideolojik bir tarafgirlikle hareket etmesini objektif gazetecilik adına sorunlu buluyoruz."
Bu tespit ve değerlendirmelerin, dünya medyasını ve uluslararası gazetecilerin tümünü kapsamadığını vurgulayan Altun, nitekim bu noktada uluslararası medyanın birçok mensubuyla nitelikli bir ilişki ve iş birliği içerisinde hareket edebildiklerini, yine uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinlikleriyle alakalı objektif birçok yayınla da karşılaştıklarını dile getirdi.

'Türkiye uluslararası medyanın küresel merkezlerinden biri'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesleki etik bilinciyle hareket eden ve altına imza attığı haberin hukuki ve toplumsal sorumluluğuyla gazetecilik yapan tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, mesleklerini bu doğrultuda sürdüren hem yerli hem uluslararası basın mensuplarını her zaman desteklediklerini söyledi.
Uluslararası medya mensuplarının zamanında, en kolay şekilde doğru ve güvenilir bilgiye erişebilmesine zemin hazırlayarak, Türkiye'nin gerçeklerini iç ve dış kamuoyuyla paylaşmalarını temin ettiklerini anlatan Altun, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarla uluslararası medya mensuplarının Türkiye'ye olan ilgi ve teveccühlerinin arttığını ifade etti.
Uluslararası medyaya her zaman yapıcı ve iş birliğini temel alan bakış açısıyla yaklaşıyor olmalarının, birtakım somut adımları atmalarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Altun, bu adımları şöyle sıraladı:
"Basın kartlarıyla ilgili 'erken başvuru dönemi' uygulamasını hayata geçirdik. Böylece önceki yıllarda ikamet başvurularında veya yurt dışına seyahatlerde zaman zaman yaşanan sıkıntıların aşılmasını sağladık. Bugün de erken başvuru imkanından faydalanan 210 basın mensubunun kartlarını teslim etmeye başlıyoruz. Uluslararası medyanın, ülkemizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslarının güçlendirilmesi amacıyla bilgi ve yorum talepleriyle çekim izinlerini tek merkezden koordine etmeye başladık. Yalnızca masada değil, sahada da uluslararası medyanın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bilgilendirme toplantıları ve basın turları düzenleyerek, uluslararası medya mensuplarının karar alıcılara ve sahaya erişimini artırdık. Bu kapsamda dış politika, enerji, eğitim ve adalet gibi başlıca konularda üst düzey yetkililerin katılımıyla brifingler düzenledik. Ülkemizin en doğusundan en batısına kadar her yerinde, ayrıca Suriye başta olmak üzere varlık gösterdiğimiz diğer bölgelerde, dünyanın gazeteciler aracılığıyla doğru bilgilere ulaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte basın turları da düzenliyoruz. Ulaşım ve iletişim altyapısıyla, kültürel hayatıyla, misafirperverliğiyle Türkiye'nin uluslararası medyanın küresel merkezlerinden biri olduğunu görüyoruz."
Enstitü ile iş birliği halinde Türkiye'de görev yapan akredite uluslararası basın mensuplarına Türkçe dil eğitimi verilmesinin de bu adımlardan biri olduğundan bahseden Altun, nisanda çevrim içi başlayan eğitim programına 29 ülkeden 53 medya mensubunun katıldığını kaydetti.
Fahrettin Altun, "Türkiye'deki Uluslararası Medya Mensupları İçin Rehber" adlı bir kitap da hazırladıklarını ve bunu Türkiye'deki uluslararası medya mensuplarına ileteceklerini bildirdi.
Kitapta, uluslararası medya mensuplarının Türkiye'de yapacakları mesleki çalışmalarda ve gündelik yaşamlarında kullanacakları bilgilerin yer aldığını aktaran Altun, "Rehberimiz, Türkiye'ye adım atılan ilk andan itibaren mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin yanı sıra pek çok sorunun güncel ve kapsamlı cevabını içeriyor. Bu eser, nasıl ev kiralayacağınızdan çocuğunuz için nasıl okul bulabileceğinize, basın akreditasyonundan ülkemizin siyasi ve bürokratik yapılanmasına kadar pek çok konuda sizlere kılavuzluk yapacaktır" dedi.
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Altun: Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir
25 Kasım, 21:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:26Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü
15:19Kremlin: Putin ve Biden görüşmesi için teklif edilen tarihler arasında 7 Aralık da var
15:19Altından yapılan 100 yıllık saatin değeri 10 bin dolar
15:19İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız
15:10Erdoğan: Dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık
15:06Vakalarda 'muazzam artış' var: Güney Afrika'da Kovid-19'un 4. dalgası başladı
15:05TFF Başkanı Özdemir: Engelli sporcularımız bizleri daima gururlandırdı
15:04Suudi Arabistan ile krize neden olan Lübnanlı bakan istifa etti
15:04İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi: Öğrenci bilgileri çalındı
15:01Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz
14:59Hırsızlar kilitli kapıyı çilingire ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırmış
14:452021’in en popüler emojileri belli oldu
14:44Anket: Dünyanın 'en sağlam içicileri' Avustralyalılar
14:31İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazdan sonra suları da kesildi
14:28Rusya'dan Google ve Meta'ya yeni dava: Yıllık cironun yüzde 10 tutarında ceza kesilebilir
14:26Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası: Tutuklama talebi reddedildi
14:23UUİ, ABD'nin 1994'te fırlattığı füze yüzünden manevra yapmak zorunda kaldı
14:10Taciz davasında savcılığın İngilizce 'ass' kelimesi çevirisine avukattan itiraz
14:05100 yıldır kazı yapılan kilisede Roma İmparatoru ‘Büyük Theodosius' izleri
14:03İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz