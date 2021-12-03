https://tr.sputniknews.com/20211203/iletisim-baskani-altun-kuresel-medyanin-tarafgirligini-sorunlu-buluyoruz-1051412070.html

İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz

İletişim Başkanı Altun: Küresel medyanın tarafgirliğini sorunlu buluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye bağımsız adımlar attıkça türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T14:03+0300

2021-12-03T14:03+0300

2021-12-03T14:03+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle uluslararası medya mensuplarına yönelik düzenlenen Türkçe Eğitimi programının İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki sertifika törenine katıldı.Altun, ülkedeki uluslararası medya mensuplarının Türkçe biliyor olmalarını, Türkiye'yi Türkçe takip edebilmelerini önemsediklerini aktararak, "Bölgesel ve küresel olarak etkinliği giderek artan ülkemize, dünya medyasının, uluslararası gazetecilerin yüksek bir ilgisi söz konusu. Bu ilgiyi görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de İstanbul'un uluslararası medya için günden güne daha da ciddi bir çekim merkezi haline gelmesini önemsiyoruz. Türkiye ve bölgeye dair gelişmeleri dünya kamuoyuna aktarırken, hakikatten ayrılmayan uluslararası medya çalışanlarının destekçisiyiz, destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'Gazeteciler, hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gerçek gazetecilerin, "hayatlarını dünyayı anlamamıza yardımcı olmaya adamış kişiler" olarak tanımlanabileceğini belirtti.Gazeteciliği layıkıyla icra etmek için bu mesleği gerçekten sevmek ve sadece hakikatin peşinde olmak gerektiğini anlatan Altun, şöyle devam etti:Fahrettin Altun, kendilerinin de bu bilinçle, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri takip eden uluslararası medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek için gayret gösterdiklerini, bu çerçevede birçok adım attıklarını, sıcak noktalara ulaşmalarını, istedikleri bilgilere erişmelerini ve Türk toplumunu daha yakından tanımalarını sağlayacak projeleri hayata geçirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.'Dezenformasyona karşı gazeteciler kamusal sorumlulukla mesleklerini icra etmeli'Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde ve Türkiye'de yalan, yanlış, dezenformatif, art niyetli ve sahte bilgi paylaşımlarının ne kadar çabuk yayılabildiğinin görüldüğünü söyleyen Altun, şunları kaydetti:'Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için hareket edilmesini objektif gazetecilik adına sorunlu buluyoruz'Medyanın, hakikatin ortaya konması ve yalan, yanlış, çarpıtılmış bilgilerin ayıklanması açısından kutsal bir görevi bulunduğunun altını çizen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu tespit ve değerlendirmelerin, dünya medyasını ve uluslararası gazetecilerin tümünü kapsamadığını vurgulayan Altun, nitekim bu noktada uluslararası medyanın birçok mensubuyla nitelikli bir ilişki ve iş birliği içerisinde hareket edebildiklerini, yine uluslararası medyada Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinlikleriyle alakalı objektif birçok yayınla da karşılaştıklarını dile getirdi.'Türkiye uluslararası medyanın küresel merkezlerinden biri'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesleki etik bilinciyle hareket eden ve altına imza attığı haberin hukuki ve toplumsal sorumluluğuyla gazetecilik yapan tüm medya mensuplarına teşekkür ederek, mesleklerini bu doğrultuda sürdüren hem yerli hem uluslararası basın mensuplarını her zaman desteklediklerini söyledi.Uluslararası medya mensuplarının zamanında, en kolay şekilde doğru ve güvenilir bilgiye erişebilmesine zemin hazırlayarak, Türkiye'nin gerçeklerini iç ve dış kamuoyuyla paylaşmalarını temin ettiklerini anlatan Altun, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarla uluslararası medya mensuplarının Türkiye'ye olan ilgi ve teveccühlerinin arttığını ifade etti.Uluslararası medyaya her zaman yapıcı ve iş birliğini temel alan bakış açısıyla yaklaşıyor olmalarının, birtakım somut adımları atmalarını da beraberinde getirdiğine işaret eden Altun, bu adımları şöyle sıraladı:Enstitü ile iş birliği halinde Türkiye'de görev yapan akredite uluslararası basın mensuplarına Türkçe dil eğitimi verilmesinin de bu adımlardan biri olduğundan bahseden Altun, nisanda çevrim içi başlayan eğitim programına 29 ülkeden 53 medya mensubunun katıldığını kaydetti.Fahrettin Altun, "Türkiye'deki Uluslararası Medya Mensupları İçin Rehber" adlı bir kitap da hazırladıklarını ve bunu Türkiye'deki uluslararası medya mensuplarına ileteceklerini bildirdi.Kitapta, uluslararası medya mensuplarının Türkiye'de yapacakları mesleki çalışmalarda ve gündelik yaşamlarında kullanacakları bilgilerin yer aldığını aktaran Altun, "Rehberimiz, Türkiye'ye adım atılan ilk andan itibaren mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin yanı sıra pek çok sorunun güncel ve kapsamlı cevabını içeriyor. Bu eser, nasıl ev kiralayacağınızdan çocuğunuz için nasıl okul bulabileceğinize, basın akreditasyonundan ülkemizin siyasi ve bürokratik yapılanmasına kadar pek çok konuda sizlere kılavuzluk yapacaktır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/altun-kadina-karsi-siddet-milletimizin-her-alanda-mucadele-gosterdigi-toplumsal-bir-meseledir-1051157655.html

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