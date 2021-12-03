Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211203/megadethten-kripto-para-mega-1051418284.html
Megadeth'ten kripto para: $MEGA
Megadeth'ten kripto para: $MEGA
Thrash metalin 'büyük dörtlüsünden' Megadeth, kendi kripto parası $MEGA’yı piyasaya sürüyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:17+0300
2021-12-03T16:21+0300
kripto para
yaşam
megadeth
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051418057_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bb796bb4fdd557fc69d04df050aec73d.jpg
Daha önce maskotunu NFT olarak satışa çıkaran Megadeth, şimdi de kendi kripto para birimi $MEGA’yı (Megadeth Coin) çıkarttığını internet sitesinden duyurdu.Megadeth.com adresinde yer alan açıklamada, “$MEGA, Megadeth'in ve topluluğumuzun resmi kripto para birimidir. Hayranlar, $MEGA’yı satın alarak, elde tutarak ve işlem yaparak özel ve premium avantajlara erişebilecekler. Ayrıca $MEGA tutan ‘Cyber Army’ üyeleri, ek ayrıcalıkların, erişimin ve tekliflerin kilidini açacak” ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/mesut-ozilin-piyasaya-surecegi-kripto-paranin-adi-belli-oldu-1050657446.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051418057_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_2d8a93f6bcbd44b44573697df14a1c1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, megadeth, nft

Megadeth'ten kripto para: $MEGA

16:17 03.12.2021 (güncellendi: 16:21 03.12.2021)
© AFP 2021Megadeth
Megadeth - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021
Abone ol
Thrash metalin 'büyük dörtlüsünden' Megadeth, kendi kripto parası $MEGA’yı piyasaya sürüyor.
Daha önce maskotunu NFT olarak satışa çıkaran Megadeth, şimdi de kendi kripto para birimi $MEGA’yı (Megadeth Coin) çıkarttığını internet sitesinden duyurdu.
Megadeth.com adresinde yer alan açıklamada, $MEGA, Megadeth'in ve topluluğumuzun resmi kripto para birimidir. Hayranlar, $MEGA’yı satın alarak, elde tutarak ve işlem yaparak özel ve premium avantajlara erişebilecekler. Ayrıca $MEGA tutan ‘Cyber Army’ üyeleri, ek ayrıcalıkların, erişimin ve tekliflerin kilidini açacak” ifadeleri yer aldı.
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
SPOR
Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
10 Kasım, 13:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:56Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu
16:55İstanbul'a gelen İskoçyalı turistler: 5 pounda 2 kişilik kahvaltı yaptık
16:50Nilüfer Belediyesi'nden 'Engelliler Günü' farkındalığı: İşletmelere Braille alfabeli menü dağıtıldı
16:47Rusya'dan koronavirüs salgını sonrası anksiyete bozukluğu tedavisi için yeni ilaç
16:46Kadıköy’de kilise duvarında oynayan 3 şüphelinin 1'er yıl hapisleri istendi
16:36Katı atık toplayıcılarına 17 yıla kadar hapsi istemiyle dava
16:24Putin'den Omicron’la mücadele planının geliştirilmesi yönünde talimat
16:20'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor
16:17NBA'de 30 yıl sonra en farklı galibiyet rekoru kırıldı
16:17Megadeth'ten kripto para: $MEGA
16:14Rospotrebnadzor: Koronavirüs bulaşan kişinin 100 gün taşıyıcı olabileceği durumlar mümkün
16:07Adana’da bir kadın, 6 yaşındaki kızının yanında darp edildi
15:59Lodos geri geliyor: Uzmanlar çatı malzemeleri konusunda uyarılarda bulundu
15:51İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü
15:48Uygulamadaki 7 koronavirüs aşısıyla 3. doz araştırması
15:47Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi hastanelik oldu
15:41Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor
15:35Dünyanın en gerçekçi insansı robotu tanıtıldı: 'Ameca'
15:31Benzediği kişiyi öldürüp aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi
15:26Rusya Savunma Bakanlığı: Sınırlarımızda bir haftada 30'dan fazla yabancı keşif uçağı görüldü