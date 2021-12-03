Megadeth'ten kripto para: $MEGA

Daha önce maskotunu NFT olarak satışa çıkaran Megadeth, şimdi de kendi kripto para birimi $MEGA’yı (Megadeth Coin) çıkarttığını internet sitesinden duyurdu.Megadeth.com adresinde yer alan açıklamada, “$MEGA, Megadeth'in ve topluluğumuzun resmi kripto para birimidir. Hayranlar, $MEGA’yı satın alarak, elde tutarak ve işlem yaparak özel ve premium avantajlara erişebilecekler. Ayrıca $MEGA tutan ‘Cyber Army’ üyeleri, ek ayrıcalıkların, erişimin ve tekliflerin kilidini açacak” ifadeleri yer aldı.
Thrash metalin 'büyük dörtlüsünden' Megadeth, kendi kripto parası $MEGA’yı piyasaya sürüyor.
Daha önce maskotunu NFT olarak satışa çıkaran Megadeth, şimdi de kendi kripto para birimi $MEGA’yı (Megadeth Coin) çıkarttığını internet sitesinden duyurdu.
Megadeth.com adresinde yer alan açıklamada, “$MEGA, Megadeth'in ve topluluğumuzun resmi kripto para birimidir. Hayranlar, $MEGA’yı satın alarak, elde tutarak ve işlem yaparak özel ve premium avantajlara erişebilecekler. Ayrıca $MEGA tutan ‘Cyber Army’ üyeleri, ek ayrıcalıkların, erişimin ve tekliflerin kilidini açacak” ifadeleri yer aldı.