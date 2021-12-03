https://tr.sputniknews.com/20211203/megadethten-kripto-para-mega-1051418284.html

Megadeth'ten kripto para: $MEGA

Megadeth'ten kripto para: $MEGA

Thrash metalin 'büyük dörtlüsünden' Megadeth, kendi kripto parası $MEGA’yı piyasaya sürüyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:17+0300

2021-12-03T16:17+0300

2021-12-03T16:21+0300

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Daha önce maskotunu NFT olarak satışa çıkaran Megadeth, şimdi de kendi kripto para birimi $MEGA’yı (Megadeth Coin) çıkarttığını internet sitesinden duyurdu.Megadeth.com adresinde yer alan açıklamada, “$MEGA, Megadeth'in ve topluluğumuzun resmi kripto para birimidir. Hayranlar, $MEGA’yı satın alarak, elde tutarak ve işlem yaparak özel ve premium avantajlara erişebilecekler. Ayrıca $MEGA tutan ‘Cyber Army’ üyeleri, ek ayrıcalıkların, erişimin ve tekliflerin kilidini açacak” ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/mesut-ozilin-piyasaya-surecegi-kripto-paranin-adi-belli-oldu-1050657446.html

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kripto para, megadeth, nft