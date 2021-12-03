https://tr.sputniknews.com/20211203/nilufer-belediyesinden-engelliler-gunu-farkindaligi-isletmelere-braille-alfabeli-menu-dagitildi-1051419604.html
Nilüfer Belediyesi'nden 'Engelliler Günü' farkındalığı: İşletmelere Braille alfabeli menü dağıtıldı
Nilüfer Belediyesi'nden 'Engelliler Günü' farkındalığı: İşletmelere Braille alfabeli menü dağıtıldı
Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde işletmelere Braille alfabesiyle hazırlanan menüler dağıttı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:50+0300
2021-12-03T16:50+0300
2021-12-03T16:53+0300
braille alfabesi
türkiye
bursa nilüfer belediyesi
görme engelli
menü
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PodyumPark meydanında stant açan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, her alanda erişilebilir bir dünyanın oluşturulmasına dikkat çekti.Bizim Ev katılımcıları, ‘Hataları Bul’ standını ziyaret eden vatandaşlardan, engellilerin yaşadığı zorlukların yer aldığı iç ve dış mekân maketlerinde, hatalı uygulamaları bulmalarını istedi.Maketleri dikkatle inceleyen vatandaşlar, engellileri zor durumda bırakan uygulamaları bulmaya çalıştı. Braille standında da ziyaretçilere, bu alfabenin önemi anlatılırken, engelliler için bilgiye erişimin çok önemli olduğuna dikkat çekildi.Bizim Ev katılımcıları ayrıca, PodyumPark’ta yer alan ve daha önce anlaşmaya varılan 8 işletmenin menülerini de, Braille alfabesiyle yeniden düzenledi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca da, stantları ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi.Bizim Ev katılımcılarıyla işletmelere giden Konca, Braille alfabesiyle düzenlenmiş menüleri, işletme yetkililerine teslim etti. Konca, menülerinde Braille alfabesini kullanan işletmelere, farkındalık oluşturdukları için teşekkür etti.3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü değil, farkındalık günü olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Rasih Konca, “Menülerine Braille alfabesini de ekleyen işletme sahiplerine öncü oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.Uygulamadan memnun olduklarını belirten engelliler de, bütün özel ve kamusal alanların, herkes için eşit ve erişilebilir şekilde olması gerektiğini vurguladı.‘Engel Siz Misiniz?’ sergisi açıldıNilüfer Belediyesi, Ayşe Işık’la birlikte 6 kişinin çalışmalarının yer aldığı “Engel Siz Misiniz?” isimli resim sergisini de açtı. Ayşe Işık, Rabiya Karakurt, Ayşenur Öztaş, Tolga Baktimur, Feyyaz Türkün, Sinem Köroğlu’nun farklı disiplinlerle yapılmış çok özel resimlerin yer aldığı sergi, 17 Aralık tarihine kadar izlenime açık kalacak.
https://tr.sputniknews.com/20211007/diyanetin-gorme-engelliler-icin-bastirdigi-kuran-satista-indirimli-fiyati-770-tl-1049607153.html
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braille alfabesi, bursa nilüfer belediyesi, görme engelli, menü
Nilüfer Belediyesi'nden 'Engelliler Günü' farkındalığı: İşletmelere Braille alfabeli menü dağıtıldı
16:50 03.12.2021 (güncellendi: 16:53 03.12.2021)
Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde işletmelere Braille alfabesiyle hazırlanan menüler dağıttı.
PodyumPark meydanında stant açan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, her alanda erişilebilir bir dünyanın oluşturulmasına dikkat çekti.
Bizim Ev katılımcıları, ‘Hataları Bul’ standını ziyaret eden vatandaşlardan, engellilerin yaşadığı zorlukların yer aldığı iç ve dış mekân maketlerinde, hatalı uygulamaları bulmalarını istedi.
Maketleri dikkatle inceleyen vatandaşlar, engellileri zor durumda bırakan uygulamaları bulmaya çalıştı. Braille standında da ziyaretçilere, bu alfabenin önemi anlatılırken, engelliler
için bilgiye erişimin çok önemli olduğuna dikkat çekildi.
Bizim Ev katılımcıları ayrıca, PodyumPark’ta yer alan ve daha önce anlaşmaya varılan 8 işletmenin menülerini de, Braille alfabesiyle yeniden düzenledi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca da, stantları ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi.
Bizim Ev katılımcılarıyla işletmelere giden Konca, Braille alfabesiyle düzenlenmiş menüleri, işletme yetkililerine teslim etti. Konca, menülerinde Braille alfabesini kullanan işletmelere, farkındalık oluşturdukları için teşekkür etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü değil, farkındalık günü olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Rasih Konca, “Menülerine Braille alfabesini de ekleyen işletme sahiplerine öncü oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Uygulamadan memnun olduklarını belirten engelliler de, bütün özel ve kamusal alanların, herkes için eşit ve erişilebilir şekilde olması gerektiğini vurguladı.
‘Engel Siz Misiniz?’ sergisi açıldı
Nilüfer Belediyesi, Ayşe Işık’la birlikte 6 kişinin çalışmalarının yer aldığı “Engel Siz Misiniz?” isimli resim sergisini de açtı. Ayşe Işık, Rabiya Karakurt, Ayşenur Öztaş, Tolga Baktimur, Feyyaz Türkün, Sinem Köroğlu’nun farklı disiplinlerle yapılmış çok özel resimlerin yer aldığı sergi, 17 Aralık tarihine kadar izlenime açık kalacak.