https://tr.sputniknews.com/20211203/rus-senator-kosacev-rusyanin-ukraynaya-saldiri-plani-yok-1051430393.html

Rus Senatör Kosaçev: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı yok

Rus Senatör Kosaçev: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı yok

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir askeri operasyon hazırlığında olmadığını söyledi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T22:35+0300

2021-12-03T22:35+0300

2021-12-03T22:35+0300

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rusya

donbass

ukrayna

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federasyon konseyi

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, son zamanlarda ortaya atılan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarını değerlendirdi.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Kosaçev, "Ukrayna'ya saldırmaya dönük hiçbir planımız yok. Ukrayna sınırları yakınında artan askeri faaliyetimiz yok. Herhangi bir askeri operasyon için bir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddialarının yayılmasını provokasyon olarak nitelendiren Kosaçev, şunları söyledi: "Bu plan sırasıyla ve kademeli olarak uygulanıyor. Ancak bana göre, bu görev en azından bu aşamada tam olarak yerine getirilmiş değil. Söz konusu plan, Rus tarafının, devlet başkanından başlayarak her düzeyde duygusallıktan uzak, kararlı duruşuyla bu senaryoyu reddetmesi, tarafımızca kabul edilmeyeceğinin gösterilmesi nedeniyle sonuç vermiyor."Ukrayna'nın Donbass’la ilgili ‘kırmızı çizgileri’ aşması durumunda Rusya'nın misilleme tedbirlerine başvuracağı konusunda uyaran Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı'nın Rus-Ukrayna çatışması konusuyla oynamayı bırakması ve Kiev’in belirlenen ‘kırmızı çizgileri’ idrak etmesi son derece önemlidir. Fransa, Almanya ve ABD’nin, Rusya'nın misilleme tedbirlerine hazır olacağını çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor. Batı'nın bu misilleme tedbirlerine Ukrayna'nın doğrudan desteğiyle tepki verme fırsatı, arzusu ve ilgisinin olmayacağını düşünüyorum."Rusya'nın kendi güvenlik ve savunma kapasitesini korumak için belirli önlemler alma hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Kosaçev, "Kiev’in Batı'dan alacağı destekle bir provokasyon, askeri bir gerilim başlatabileceğine dair elimizde bilgiler var. Batı tarafından enformasyon, hatta askeri destek alacaklarına dair bilgiler var. Gerçekleşmesi muhtemel bu senaryoya biz de hazır olacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-ukrayna-ordusu-iki-koye-agir-silahlarla-ates-acti-1051398367.html

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rusya, donbass, ukrayna, operasyon, batı, federasyon konseyi