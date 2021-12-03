https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyadan-natoya-ittifakin-doguya-dogru-genislemesini-dislayan-bir-anlasma-yapma-onerisi-1051398070.html

Rusya'dan NATO'ya İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini dışlayan bir anlaşma yapma önerisi

Rusya'dan NATO'ya İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini dışlayan bir anlaşma yapma önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın NATO'yla İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini ve Rusya sınırları yakınına silah sistemleri... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T01:57+0300

2021-12-03T01:57+0300

2021-12-03T01:57+0300

dünya

rusya

ukrayna

nato

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

anlaşma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen iki günlük NATO Konseyi toplantısı ve İttifak'ın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Zaharova, yaptığı açıklamada, "Oluşan duruma çözüm bulmanın tek yolunun NATO'nun doğuya doğru ilerlemesini ve bizi tehdit eden sistemlerin Rusya topraklarının hemen yakınına konuşlandırılmasını dışlayan uzun vadeli anlaşmalar hazırlanması olduğuna inanıyoruz" dedi.Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Zaharova, "Kiev'in İttifak'ın askeri yörüngesine çekilmeye devam edilmesi, Ukrayna'nın askeri altyapısının NATO tarafından de-facto olarak kullanılması, Ukrayna'yı Rusya'yla mücadele platformuna dönüştürme arzusu, Avrupa'daki askeri ve siyasi durumu istikrarsızlaştıracak ciddi olumsuz sonuçlara gebe" uyarısında bulundu.Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO'nun doğuya doğru bir inç bile genişlemeyeceğine dair birçok kez güvence verildiğini anımsatan Zaharova, "Tüm bu sözler unutuldu ve yerine getirilmedi. Bunun sonucu olarak, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili mevcut üzücü durum ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, nato, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, anlaşma