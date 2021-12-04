https://tr.sputniknews.com/20211204/akaryakiti-biten-otomobile-akaryakit-tankeri-carpti-1-olu-3-yarali-1051445632.html

Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da akaryakıtı biten park halindeki otomobile akaryakıt yüklü tankerin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T16:19+0300

2021-12-04T16:19+0300

2021-12-04T16:19+0300

türkiye

irak

samsun

tir

kaza

tanker

yakıt

yabancı uyruklu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051445607_0:0:3637:2046_1920x0_80_0_0_869321ab6790d7d837cabb1151c07733.jpg

Samsun'da ikamet eden 67 yaşındaki Irak uyruklu Sadrulddın F-Mohıaldeen, Almanya'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen oğlu ile Irak'tan uçakla havalimanına gelen gelini ve 2 torununu almak için idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na gitti.Yaşlı adam, oğlu Muhamin Sadraldeen F-Alddin, gelinini ve torununu havalimanından alıp Samsun'a dönerken oğlunun idaresindeki otomobilin yolda akaryakıtı bitti.Yaşlı adam oğlu yaklaşık 200 metre mesafede bulunan akaryakıt istasyonuna pet şişe ile akaryakıt olmaya gittiğinde kendisi de araçtan aşağı inip aracın bagaj kapısını açıp yola reflektör koymak için araçta reflektör aradığı sırada İbrahim Yeter idaresindeki 55 NG 828 plakalı mazot yüklü tanker otomobile arkadan çarptı.Baba Sadrulddın Fmohıaldeen Mohıaldeen olay yerinde hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilde bulunan gelini Shadad Nabel Omar Alaqdah ve torunları Meran Mohamın Sadraldin ve Sadan Moamın Sadraldın, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/freni-bosalan-tir-3-otomobile-ve-kepceye-carpti-3-yarali-1051395229.html

türkiye

irak

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, samsun, tir, kaza, tanker, yakıt, yabancı uyruklu