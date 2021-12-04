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Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun'da akaryakıtı biten park halindeki otomobile akaryakıt yüklü tankerin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T16:19+0300
2021-12-04T16:19+0300
türkiye
irak
samsun
tir
kaza
tanker
yakıt
yabancı uyruklu
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Samsun'da ikamet eden 67 yaşındaki Irak uyruklu Sadrulddın F-Mohıaldeen, Almanya'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen oğlu ile Irak'tan uçakla havalimanına gelen gelini ve 2 torununu almak için idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na gitti.Yaşlı adam, oğlu Muhamin Sadraldeen F-Alddin, gelinini ve torununu havalimanından alıp Samsun'a dönerken oğlunun idaresindeki otomobilin yolda akaryakıtı bitti.Yaşlı adam oğlu yaklaşık 200 metre mesafede bulunan akaryakıt istasyonuna pet şişe ile akaryakıt olmaya gittiğinde kendisi de araçtan aşağı inip aracın bagaj kapısını açıp yola reflektör koymak için araçta reflektör aradığı sırada İbrahim Yeter idaresindeki 55 NG 828 plakalı mazot yüklü tanker otomobile arkadan çarptı.Baba Sadrulddın Fmohıaldeen Mohıaldeen olay yerinde hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilde bulunan gelini Shadad Nabel Omar Alaqdah ve torunları Meran Mohamın Sadraldin ve Sadan Moamın Sadraldın, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/freni-bosalan-tir-3-otomobile-ve-kepceye-carpti-3-yarali-1051395229.html
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irak, samsun, tir, kaza, tanker, yakıt, yabancı uyruklu

Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

16:19 04.12.2021
© İHAAkaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA
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Samsun'da akaryakıtı biten park halindeki otomobile akaryakıt yüklü tankerin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Samsun'da ikamet eden 67 yaşındaki Irak uyruklu Sadrulddın F-Mohıaldeen, Almanya'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen oğlu ile Irak'tan uçakla havalimanına gelen gelini ve 2 torununu almak için idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na gitti.
Yaşlı adam, oğlu Muhamin Sadraldeen F-Alddin, gelinini ve torununu havalimanından alıp Samsun'a dönerken oğlunun idaresindeki otomobilin yolda akaryakıtı bitti.
Yaşlı adam oğlu yaklaşık 200 metre mesafede bulunan akaryakıt istasyonuna pet şişe ile akaryakıt olmaya gittiğinde kendisi de araçtan aşağı inip aracın bagaj kapısını açıp yola reflektör koymak için araçta reflektör aradığı sırada İbrahim Yeter idaresindeki 55 NG 828 plakalı mazot yüklü tanker otomobile arkadan çarptı.
Baba Sadrulddın Fmohıaldeen Mohıaldeen olay yerinde hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilde bulunan gelini Shadad Nabel Omar Alaqdah ve torunları Meran Mohamın Sadraldin ve Sadan Moamın Sadraldın, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Freni boşalan tır, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Freni boşalan TIR, 3 otomobile ve kepçeye çarptı: 3 yaralı
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