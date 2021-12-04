https://tr.sputniknews.com/20211204/blinken-iraktaki-isid-saldirilarindan-kaygiliyiz-1051436445.html

Blinken: Irak'taki IŞİD saldırılarından kaygılıyız

Blinken: Irak'taki IŞİD saldırılarından kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın Mahmur ilçesinde 10 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısından kaygı duyduklarını açıkladı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

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işid

saldırı

antony blinken

mahmur

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önceki gün Irak'ın Musul valiyetine bağlı Mahmur bölgesinde meydana gelen ve 10 Peşmerge ile 3 sivilin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.Yazılı açıklama yapan Blinken, "ABD, dün Mahmur ilçesinde 10 Peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere, Irak genelinde IŞİD saldırılarının tırmanmasından derin endişe duyuyor. Bu saldırılarda ölen ve yaralananların ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.ABD'li bakan, ülkesinin IŞİD'i kalıcı bir şekilde yenme çabaları kapsamında Irak'ta Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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abd, irak, işid, saldırı, antony blinken, mahmur