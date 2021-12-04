https://tr.sputniknews.com/20211204/finlandiyada-7-omicron-vakasi-tespit-edildi-1051451466.html
Finlandiya'da 7 Omicron vakası tespit edildi
Finlandiya'da 7 Omicron vakası tespit edildi
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, ülkede 7 kişinin Kovid-19'un Omicron varyantına yakalandığını açıkladı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T22:08+0300
2021-12-04T22:08+0300
2021-12-04T23:32+0300
koronavirüs
finlandiya
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), ülkede 7 Omicron varyantı vakası tespit edildiğini duyurdu.THL'den yapılan açıklamada, "Finlandiya, şimdiye dek 7 Omicron varyantı vakası tespit etti. Tanımlanan tüm vakalar aynı enfeksiyon zincirine dahil" ifadelerine yer verildi.Enstitü, 7 vakadan birinin Helsinki'de, 4'nün ülkenin güneybatısında ve 2'sinin de Kuzey Savo bölgesinde tespit edildiğini belirtti.Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi 'kırmızı listeye' aldığını duyurmuştu.Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211204/rusya-saglik-bakani-murasko-baska-ulkelerden-omicron-ornegi-talep-ettik-1051436314.html
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finlandiya, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron
Finlandiya'da 7 Omicron vakası tespit edildi
22:08 04.12.2021 (güncellendi: 23:32 04.12.2021)
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, ülkede 7 kişinin Kovid-19'un Omicron varyantına yakalandığını açıkladı.
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), ülkede 7 Omicron varyantı vakası tespit edildiğini duyurdu.
THL'den yapılan açıklamada, "Finlandiya, şimdiye dek 7 Omicron varyantı vakası tespit etti. Tanımlanan tüm vakalar aynı enfeksiyon zincirine dahil" ifadelerine yer verildi.
Enstitü, 7 vakadan birinin Helsinki'de, 4'nün ülkenin güneybatısında ve 2'sinin de Kuzey Savo bölgesinde tespit edildiğini belirtti.
Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından İngiltere hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi 'kırmızı listeye' aldığını duyurmuştu.
Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanlarının yasakların virüsün yayılımını engellemeyeceğini açıklamasına rağmen, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya ve Hollanda'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, bu Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurmuştu.