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https://tr.sputniknews.com/20211204/tff-tahkim-kurulu-irfan-can-kahvecinin-cezasini-onadi-1051448962.html
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men cezasını onadı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T19:07+0300
2021-12-04T19:07+0300
2021-12-04T19:07+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
tahkim kurulu
irfan can kahveci
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TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/pfdkdan-irfan-can-kahveci-ve-necip-uysala-2-mac-ceza-1051401640.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, tahkim kurulu, irfan can kahveci
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ( PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.