https://tr.sputniknews.com/20211206/avrupa-ilac-ajansi-rochenin-gelistirdigi-koronavirus-ilacina-onay-verdi-1051496662.html

Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilaç firması Roche tarafından geliştirilen Roactemra'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yetişkinlerde kullanımına onay verdi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T18:27+0300

2021-12-06T18:27+0300

2021-12-06T18:30+0300

koronavirüs

ilaç

onay

ema

aşı

kovid-19

roche

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı kampanyaları tüm hızıyla sürerken tıp dünyasının Kovid-19 mücadelesinde elini güçlendirecek yeni seçenekler geliyor. Uzmanlar, virüse karşı ilaç tedavisi alanında önemli ilerleme olduğunu ve sonbahardan itibaren yeni ilaçların ruhsat almasıyla birlikte 2022 yılından itibaren özellikle ağır Kovid vakalarının ilaçla tedavi edilmesi umudunun güçlendiğini açıkladı.Avrupa İlaç Ajansı, bugün yaptığı açıklamada, İsviçre kökenli çokuluslu ilaç firması Roche tarafından geliştirilen Roactemra’nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yetişkinlerde kullanımına onay verdi. İlaç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tavsiye edildi. Tocilizumabın mevcut maliyeti enjeksiyon başına 800 euro civarında.'Ölüm ri̇ski̇ni̇ önemli̇ ölçüde azaltıyor'Fransa Kamu Hastaneleri Birliği (AP-HP), koronavirüse yakalanan ağır hastaların durumlarında önemli ölçüde iyileşme sağlayan bir tedavi yönteminin ilk bulgularına göre, bir tür bağışıklık düzenleyici (immuno-modulatör) olan ve romatoid artrit tedavisi için kullanılan 'tocilizumab' adlı ilacın, ağır hastaların yoğun bakıma alınmasını engellediği ve ölüm vakalarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.Sözcü'nün aktardığına göre, söz konusu ilaç, virüsün atağına karşı 'sitokin fırtınası'nı, yani bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini engelliyor. AP-HP, açıklamasında, ilacın, normal tedavi uygulanan hastalara göre, yoğun bakıma kaldırılan ve ölen hasta sayısını önemli ölçüde azalttığını net bir biçimde tespit ettiklerini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-guney-afrikadan-donen-9-kiside-koronavirus-saptandi-hangi-varyant-oldugu-arastiriliyor-1051470987.html

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ilaç, onay, ema, aşı, kovid-19, roche