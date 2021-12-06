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https://tr.sputniknews.com/20211206/avrupa-merkez-bankasi-20-yil-sonra-euro-banknotlari-yeniden-tasarlayacak-1051506047.html
Avrupa Merkez Bankası, 20 yıl sonra euro banknotları yeniden tasarlayacak
Avrupa Merkez Bankası, 20 yıl sonra euro banknotları yeniden tasarlayacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını duyurdu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T23:52+0300
2021-12-06T23:52+0300
ekonomi
christine lagarde
euro
euro bölgesi
avrupa merkez bankası (ecb)
banknot
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Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, euro banknotları için yakında yeniden tasarım sürecini başlatılacağı ve 2024 yılına kadar yeni tasarımların seçileceği belirtildi.Euro banknotları yeniden tasarım sürecini Euro bölgesindeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlanacağının aktarıldığı açıklamada, daha sonra her Euro Bölgesi ülkesinden bir uzmana sahip danışma grubunun, ECB'nin Yönetim Konseyi'ne yeni temalardan oluşan bir kısa liste sunacağı kaydedildi.ECB'nin Yönetim Konseyi'nin, yeni banknotlar basılmadan önce nihai kararı vereceği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için euro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Fransa ve Almanya'nın önderliğinde, 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tek bara birimi euro'ya geçişinin kaydi olarak yürürlüğe girmesine Ocak 1999'da karar verilmiş ve bu tarihten iki yıl sonra bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.Euro'yu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.Euro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-faiz-oranlarinin-gelecek-yil-yukseltilmesi-cok-muhtemel-degil-1051429510.html
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christine lagarde, euro, euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), banknot

Avrupa Merkez Bankası, 20 yıl sonra euro banknotları yeniden tasarlayacak

23:52 06.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, euro banknotları için yakında yeniden tasarım sürecini başlatılacağı ve 2024 yılına kadar yeni tasarımların seçileceği belirtildi.
Euro banknotları yeniden tasarım sürecini Euro bölgesindeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlanacağının aktarıldığı açıklamada, daha sonra her Euro Bölgesi ülkesinden bir uzmana sahip danışma grubunun, ECB'nin Yönetim Konseyi'ne yeni temalardan oluşan bir kısa liste sunacağı kaydedildi.
ECB'nin Yönetim Konseyi'nin, yeni banknotlar basılmadan önce nihai kararı vereceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için euro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Fransa ve Almanya'nın önderliğinde, 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tek bara birimi euro'ya geçişinin kaydi olarak yürürlüğe girmesine Ocak 1999'da karar verilmiş ve bu tarihten iki yıl sonra bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.
Euro'yu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.
Euro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından yürütülüyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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