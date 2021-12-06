https://tr.sputniknews.com/20211206/esinin-kazayla-vurdugu-hamile-kadinin-bebegi-oldu-1051492454.html
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü
Ankara'da 30 yaşındaki Mehmet Uğur E.'nin av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı 26 yaşındaki 4 aylık hamile eşi Kübra E.'nin hastanede tedavisi devam... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:39+0300
2021-12-06T16:39+0300
2021-12-06T16:39+0300
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tüfek
çubuk
çocuk cinayeti
hamile kadın
av tüfeği
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur E., dün akşam evde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra E.'ye isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, eve çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Durumu ağır olan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Bebek, sezaryen ile alınırken, Kübra E.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html
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ankara, bebek, çocuk, hamile, tüfek, çubuk, çocuk cinayeti, hamile kadın, av tüfeği
Eşinin kazayla vurduğu hamile kadının bebeği öldü
Ankara'da 30 yaşındaki Mehmet Uğur E.'nin av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı 26 yaşındaki 4 aylık hamile eşi Kübra E.'nin hastanede tedavisi devam ederken, öldüğü belirlenen karnındaki bebeği sezaryenle alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur E., dün akşam evde av tüfeğini temizleyip yerine koyduğu sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra E.'ye isabet etti. Kasığından yaralanan genç kadın, eve çağrılan ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kübra E., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Durumu ağır olan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü belirlendi. Bebek, sezaryen ile alınırken, Kübra E.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.
Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Uğur E., tüfeğin yerine koyarken kazayla kendiliğinden ateş aldığını, çok üzgün olduğunu söyledi.