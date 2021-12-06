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https://tr.sputniknews.com/20211206/gelin-dugunu-birakti-taki-kavgasini-ayirmaya-calisti-1051489255.html
Gelin düğünü bıraktı, takı kavgasını ayırmaya çalıştı
Gelin düğünü bıraktı, takı kavgasını ayırmaya çalıştı
İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde takı kavgası yaşandı. Kavgaya müdahale eden gelin ayırmak için çabaladı ancak başarılı olamadı ve düğünü terk etti. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:29+0300
2021-12-06T15:29+0300
yaşam
istanbul
türkiye
düğün
damat
gelin
takı
kavga
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İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Öfkeli kalabalığı durduramayan gelin, bir süre sonra olay yerini terk etti.Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, kavgaya tutuşanları durdurmakta güçlük çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211120/adanada-dugunde-silahli-kavga-2si-cocuk-10-kisi-yaralandi-1050980823.html
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istanbul, türkiye, düğün, damat, gelin, takı, kavga

Gelin düğünü bıraktı, takı kavgasını ayırmaya çalıştı

15:29 06.12.2021
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLATGelin düğünü bıraktı kavga ayırdı
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT
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İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde takı kavgası yaşandı. Kavgaya müdahale eden gelin ayırmak için çabaladı ancak başarılı olamadı ve düğünü terk etti.
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Öfkeli kalabalığı durduramayan gelin, bir süre sonra olay yerini terk etti.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, kavgaya tutuşanları durdurmakta güçlük çekti.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
TÜRKİYE
Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
20 Kasım, 01:29
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