https://tr.sputniknews.com/20211206/gelin-dugunu-birakti-taki-kavgasini-ayirmaya-calisti-1051489255.html

Gelin düğünü bıraktı, takı kavgasını ayırmaya çalıştı

Gelin düğünü bıraktı, takı kavgasını ayırmaya çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde takı kavgası yaşandı. Kavgaya müdahale eden gelin ayırmak için çabaladı ancak başarılı olamadı ve düğünü terk etti. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:29+0300

2021-12-06T15:29+0300

2021-12-06T15:29+0300

yaşam

istanbul

türkiye

düğün

damat

gelin

takı

kavga

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İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Öfkeli kalabalığı durduramayan gelin, bir süre sonra olay yerini terk etti.Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, kavgaya tutuşanları durdurmakta güçlük çekti.

https://tr.sputniknews.com/20211120/adanada-dugunde-silahli-kavga-2si-cocuk-10-kisi-yaralandi-1050980823.html

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istanbul, türkiye, düğün, damat, gelin, takı, kavga