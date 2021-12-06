https://tr.sputniknews.com/20211206/ingiliz-mahkemesi-uber-modelini-reddetti-1051497019.html

İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti

İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti

İngiliz mahkemesi, Uber'in başkent Londra'daki faaliyet modelinin yasalara uygun olmadığına hükmetti. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T18:38+0300

2021-12-06T18:38+0300

2021-12-06T18:38+0300

dünya

ingiltere

uber

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İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in başkent Londra'daki faaliyet modelinin yasalara uygun olmadığına hükmetti.İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, özel kiralık araç operatörünün sürücü ve yolcu arasında "aracı" olarak hareket etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme yapması gerektiği belirtildi.Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Londra'da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte olması açısından önem taşıyor.İngiliz mahkemesi, Şubat 2021'de Uber'in, tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.Uber'in sadece Londra'da 45 bin, ülke genelinde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211126/taksi-uygulamasi-kapatilan-uber-suruculeri-brukselde-trafigi-kilitledi-1051182344.html

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ingiltere, uber