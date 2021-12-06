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https://tr.sputniknews.com/20211206/japonya-abd-askerleri-icin-daha-fazla-odeme-yapacak-1051473498.html
Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
Japonya'nın, ülkede konuşlu ABD askeri güçlerine yönelik karşıladığı ev sahibi ülke desteğini artırma kararı aldığı bildirildi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T08:58+0300
2021-12-06T08:57+0300
dünya
abd
japonya
ödeme
destek
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Kyodo ajansının haberine göre mali destek, geçen ay sonu Washington'da bir araya gelen üst düzey çalışma grubunda müzakere edildi.Toplantıda Washington'un, Japonya'da konuşlu ABD askerlerine yönelik ev sahibi ülke desteğini artırma talebini, Tokyo hükümeti kabul etti.Japonya, 2022 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde, ilgili ödenek artışı miktarında ABD ile mutabakata vararak, müzakereleri nihayete erdirecek.Kyodo, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini 'kaçınılmaz' olarak niteledi.Mevcut 2021 mali yıl kapsamlı ev sahibi desteği tesis kullanımları ve üslerdeki çalışanlar dahil 201,7 milyar yen (1,79 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.
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abd, japonya, ödeme, destek

Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak

08:58 06.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly ABD bayrağı- Japonya bayrağı
ABD bayrağı- Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
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Japonya'nın, ülkede konuşlu ABD askeri güçlerine yönelik karşıladığı ev sahibi ülke desteğini artırma kararı aldığı bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre mali destek, geçen ay sonu Washington'da bir araya gelen üst düzey çalışma grubunda müzakere edildi.
Toplantıda Washington'un, Japonya'da konuşlu ABD askerlerine yönelik ev sahibi ülke desteğini artırma talebini, Tokyo hükümeti kabul etti.
Japonya, 2022 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde, ilgili ödenek artışı miktarında ABD ile mutabakata vararak, müzakereleri nihayete erdirecek.
Kyodo, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini 'kaçınılmaz' olarak niteledi.
Mevcut 2021 mali yıl kapsamlı ev sahibi desteği tesis kullanımları ve üslerdeki çalışanlar dahil 201,7 milyar yen (1,79 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.
İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.
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