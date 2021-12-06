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https://tr.sputniknews.com/20211206/papa-francis-rus-ortodoks-kilisesi-patrigi-kirillle-gorusecegiz-moskovaya-gitmeye-hazirim-1051495324.html
Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım
Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım
Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le bir görüşme konusunda hazırlık yapıldığını ve bunun yakın zamanda... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:41+0300
2021-12-06T17:48+0300
dünya
rusya
patrik kirill
papa francis
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Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük turdan dönüş sırasında uçakta gazetecilerle sohbet eden Papa Francis, 2016 yılında tarihi bir görüşme yaptığı Patrik Kirill'le yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.Francis, "Patrik Kirill'le görüşme öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşecek. Sanırım Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Başkanı Metropolit Hilarion, önümüzdeki hafta olası görüşme hakkında mutabakat sağlamak üzere bana gelecek. Patrik Kirill'in seyahat etmesi gerekecek, tam olarak nereye gideceğini bilmiyorum, muhtemelen Finlandiya'ya, ancak emin değilim. Ben, Moskova'ya gitmeye her zaman hazırım. Kardeşimle konuşmak için protokollere ihtiyacınız yok. Kardeş, kardeştir" dedi.Papa Francis ile Patrik Kirill, 12 Şubat 2016 yılında ilk kez buluşmuş ve bu görüşme, 1054 yılında kiliseler bölündükten sonra, bir Papa ile bir Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin 962 yıllık aranın ardından gerçekleştirdiği ilk görüşme olarak tarihe geçmişti.Hilarion: Papa'nın Moskova ziyareti kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmediMetropolit Hilarion, Papa'nın sözleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın Moskova ziyaretinin kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmediğini söyledi.Hilarion, "Papa'nın Moskova ziyareti hakkında söyleyebileceğim şey, bunun ikili düzeyde istişare edilmediğidir. Umarım, Aralık ayının 20'lerinde yapılması planlanan görüşmenin karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konuları ele alma imkanı sunar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/papa-g-kibrista-rum-baspiskopos-kana-susamis-attilayi-gecen-turkiyeye-karsi-yardim-istedi-1051420246.html
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rusya, patrik kirill, papa francis

Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım

17:41 06.12.2021 (güncellendi: 17:48 06.12.2021)
© Sputnik / Sergey PyatakovPatrik Kirill ve Papa Francis
Patrik Kirill ve Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le bir görüşme konusunda hazırlık yapıldığını ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük turdan dönüş sırasında uçakta gazetecilerle sohbet eden Papa Francis, 2016 yılında tarihi bir görüşme yaptığı Patrik Kirill'le yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.
Francis, "Patrik Kirill'le görüşme öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşecek. Sanırım Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Başkanı Metropolit Hilarion, önümüzdeki hafta olası görüşme hakkında mutabakat sağlamak üzere bana gelecek. Patrik Kirill'in seyahat etmesi gerekecek, tam olarak nereye gideceğini bilmiyorum, muhtemelen Finlandiya'ya, ancak emin değilim. Ben, Moskova'ya gitmeye her zaman hazırım. Kardeşimle konuşmak için protokollere ihtiyacınız yok. Kardeş, kardeştir" dedi.

Papa Francis ile Patrik Kirill, 12 Şubat 2016 yılında ilk kez buluşmuş ve bu görüşme, 1054 yılında kiliseler bölündükten sonra, bir Papa ile bir Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin 962 yıllık aranın ardından gerçekleştirdiği ilk görüşme olarak tarihe geçmişti.
Güney Kıbrıs'ta Rum Ortodoks Kilisesi'nin ileri gelenleriyle biraraya gelen Katolik alemin dini lideri Papa Francis, Lefkoşa'daki Havari Varnavas Katedrali'nde Kutsal Sinod'la buluşmasında bir Ortodoks ikonayı incelerken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Hilarion: Papa'nın Moskova ziyareti kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmedi

Metropolit Hilarion, Papa'nın sözleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın Moskova ziyaretinin kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmediğini söyledi.

Hilarion, "Papa'nın Moskova ziyareti hakkında söyleyebileceğim şey, bunun ikili düzeyde istişare edilmediğidir. Umarım, Aralık ayının 20'lerinde yapılması planlanan görüşmenin karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konuları ele alma imkanı sunar" dedi.
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