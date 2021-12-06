https://tr.sputniknews.com/20211206/papa-francis-rus-ortodoks-kilisesi-patrigi-kirillle-gorusecegiz-moskovaya-gitmeye-hazirim-1051495324.html

Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım

Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le bir görüşme konusunda hazırlık yapıldığını ve bunun yakın zamanda... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:41+0300

2021-12-06T17:41+0300

2021-12-06T17:48+0300

dünya

rusya

patrik kirill

papa francis

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Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı kapsayan 5 günlük turdan dönüş sırasında uçakta gazetecilerle sohbet eden Papa Francis, 2016 yılında tarihi bir görüşme yaptığı Patrik Kirill'le yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.Francis, "Patrik Kirill'le görüşme öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşecek. Sanırım Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Başkanı Metropolit Hilarion, önümüzdeki hafta olası görüşme hakkında mutabakat sağlamak üzere bana gelecek. Patrik Kirill'in seyahat etmesi gerekecek, tam olarak nereye gideceğini bilmiyorum, muhtemelen Finlandiya'ya, ancak emin değilim. Ben, Moskova'ya gitmeye her zaman hazırım. Kardeşimle konuşmak için protokollere ihtiyacınız yok. Kardeş, kardeştir" dedi.Papa Francis ile Patrik Kirill, 12 Şubat 2016 yılında ilk kez buluşmuş ve bu görüşme, 1054 yılında kiliseler bölündükten sonra, bir Papa ile bir Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin 962 yıllık aranın ardından gerçekleştirdiği ilk görüşme olarak tarihe geçmişti.Hilarion: Papa'nın Moskova ziyareti kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmediMetropolit Hilarion, Papa'nın sözleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın Moskova ziyaretinin kiliseler düzeyinde henüz istişare edilmediğini söyledi.Hilarion, "Papa'nın Moskova ziyareti hakkında söyleyebileceğim şey, bunun ikili düzeyde istişare edilmediğidir. Umarım, Aralık ayının 20'lerinde yapılması planlanan görüşmenin karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konuları ele alma imkanı sunar" dedi.

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