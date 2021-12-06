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https://tr.sputniknews.com/20211206/putin-ve-modi-afgan-halkina-acil-insani-yardim-sunulmasi-karari-aldi-1051495843.html
Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T18:02+0300
2021-12-06T18:58+0300
vladimir putin
narendra modi
dünya
afganistan
afgan
bmgk
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Yeni Delhi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Afganistan halkına acil insani yardım sunulması yönünde karar aldığı açıklandı.Putin ve Modi, 2 yıl aradan sonra yaptıkları ilk yüz yüze görüşme sonunda bir ortak açıklamaya imza attı.Ortak açıklamada, "İki ülkenin liderleri, barışçıl, güvenli ve istikrarlı Afganistan'a kararlılıkla destek vereceklerini belirterek bu egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, içişlerine müdahalenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu ülkedeki insani durumu da istişare eden liderler, Afgan halkına acil insani yardım sunulması kararı aldı" dendi.Putin ve Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu.Açıklamada, "Taraflar, modern küresel gerçeklikleri yansıtmak ve temsiliyeti artırmak, BMGK'yı uluslararası barış ve güvenlik sorunlarının çözümünde daha verimli ve etkin kılmak için BMGK'da kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu" dendi.Taraflar, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisi için tüm ilgili taraflara yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması çağrısı yaparken bu amaca ulaşmak için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı.Putin ve Modi, Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.'İran nükleer anlaşması eksiksiz olarak uygulanmalı'İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile BMGK'nın 2231 sayılı kararının eksiksiz olarak uygulanmasın önemini vurgulayan taraflar, anlaşmanın yeniden uygulamaya koyulmasına yönelik çabaları desteklediklerini kaydetti.Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2025 yılına kadar 30 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefi koyarak bu bağlamda uzun vadeli işbirliğini geliştirecek yeni faktörlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.'Suriye'de siyasi süreci teşvik etmenin alternatifi yok'Ortak açıklamanın Suriye'yle ilgili bölümünde bu ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına bağlılıklarını teyit eden ve siyasi süreci teşvik etmenin alternatifi bulunmadığını kaydeden Putin ve Modi, BMGK'nın 2585 sayılı kararında öngörüldüğü gibi ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere istisnasız ve ön koşulsuz olarak kapsamlı insani yardım sunulması gerektiğini belirtti.'Aşı sertifikaları en kısa sürede karşılıklı olarak tanınacak'Koronavirüs aşısı sertifikalarının en kısa sürede karşılıklı olarak tanınacağını belirten Putin ve Modi, bunun iki ülke halklarının karşılıklı seyahatlerinde artış sağlayacağından emin olduklarını söyleyerek bu konuyla ilgili formaliteleri hızlandırma konusunda mutabakat sağladı.'Uzayda silahlanma yarışının önlenmesini destekliyoruz'Taraflar, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi için çok taraflı yasal bağlayıcılığı olan bir araç geliştirme müzakereleri yapılmasını desteklediklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-lideri-putin--hindistan-basbakani-modi-gorusmesi-yeni-delhide-basladi-1051490139.html
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vladimir putin, narendra modi, afganistan, afgan, bmgk

Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'

18:02 06.12.2021 (güncellendi: 18:58 06.12.2021)
© Sputnik / Игорь ЖуравлевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Игорь Журавлев
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Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu.
Yeni Delhi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Afganistan halkına acil insani yardım sunulması yönünde karar aldığı açıklandı.
Putin ve Modi, 2 yıl aradan sonra yaptıkları ilk yüz yüze görüşme sonunda bir ortak açıklamaya imza attı.

Ortak açıklamada, "İki ülkenin liderleri, barışçıl, güvenli ve istikrarlı Afganistan'a kararlılıkla destek vereceklerini belirterek bu egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, içişlerine müdahalenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu ülkedeki insani durumu da istişare eden liderler, Afgan halkına acil insani yardım sunulması kararı aldı" dendi.
Putin ve Modi, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mevcut küresel gerçeklikleri yansıtan kapsamlı bir reform yapılması çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Taraflar, modern küresel gerçeklikleri yansıtmak ve temsiliyeti artırmak, BMGK'yı uluslararası barış ve güvenlik sorunlarının çözümünde daha verimli ve etkin kılmak için BMGK'da kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu" dendi.
Taraflar, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisi için tüm ilgili taraflara yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması çağrısı yaparken bu amaca ulaşmak için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı.
Vladimir Putin- Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
Hindistan'da Putin-Modi görüşmesi: 'İlişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz'
15:43
Putin ve Modi, Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.

'İran nükleer anlaşması eksiksiz olarak uygulanmalı'

İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile BMGK'nın 2231 sayılı kararının eksiksiz olarak uygulanmasın önemini vurgulayan taraflar, anlaşmanın yeniden uygulamaya koyulmasına yönelik çabaları desteklediklerini kaydetti.
Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2025 yılına kadar 30 milyar dolar düzeyine çıkarma hedefi koyarak bu bağlamda uzun vadeli işbirliğini geliştirecek yeni faktörlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'Suriye'de siyasi süreci teşvik etmenin alternatifi yok'

Ortak açıklamanın Suriye'yle ilgili bölümünde bu ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına bağlılıklarını teyit eden ve siyasi süreci teşvik etmenin alternatifi bulunmadığını kaydeden Putin ve Modi, BMGK'nın 2585 sayılı kararında öngörüldüğü gibi ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere istisnasız ve ön koşulsuz olarak kapsamlı insani yardım sunulması gerektiğini belirtti.

'Aşı sertifikaları en kısa sürede karşılıklı olarak tanınacak'

Koronavirüs aşısı sertifikalarının en kısa sürede karşılıklı olarak tanınacağını belirten Putin ve Modi, bunun iki ülke halklarının karşılıklı seyahatlerinde artış sağlayacağından emin olduklarını söyleyerek bu konuyla ilgili formaliteleri hızlandırma konusunda mutabakat sağladı.

'Uzayda silahlanma yarışının önlenmesini destekliyoruz'

Taraflar, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi için çok taraflı yasal bağlayıcılığı olan bir araç geliştirme müzakereleri yapılmasını desteklediklerini ifade etti.
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