Rusya lideri Putin- Hindistan Başbakanı Modi görüşmesi Yeni Delhi'de başladı

Yeni Delhi'de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi için buluşan Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme, Hindistan hükümetinin kabul sarayı olan Haydarabad Sarayı'ndaki resmi törenle başladı.Putin ile Modi arasındaki son yüz yüze görüşme, Kasım 2019'da Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşmişti.Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, Rusya'nın Hindistan'la askeri-teknik işbirliğini genişletme niyetinde olduğunu söyledi.İki ülkenin askeri alandaki ilişkilerini geliştirdiğini kaydeden Putin, Rus ve Hint ordularının ortak tatbikatlar yaptığını ve bu istikamette çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşme için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.
Yeni Delhi'de bölgesel konular, askeri işbirliği ve uluslararası politika konusunda yol haritalarını belirlemeye yönelik Rusya-Hindistan 21. Zirvesi için buluşan Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme, Hindistan hükümetinin kabul sarayı olan Haydarabad Sarayı'ndaki resmi törenle başladı.
Putin ile Modi arasındaki son yüz yüze görüşme, Kasım 2019'da Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşmişti.