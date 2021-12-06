https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-2022de-hindistana-2-milyon-ton-petrol-tedarik-edecek-1051503064.html
Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek
Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hindistan ziyareti sırasında, Rus petrol devi Rosneft ve Hint petrol şirketi Indian Oil arasında, 2022'de Hindistan'a 2 milyon... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:21+0300
2021-12-06T22:21+0300
2021-12-06T22:21+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
hindistan
rosneft
petrol
sözleşme
tedarik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti sırasında imzalanan belgeler listesinde, "01.01.2021 – 31.12.2022 döneminde, PAO NK Rosneft ve Indian Oil Corporation Limited arasında Rus petrolün tedarikine ilişkin sözleşme" ifadesi geçti.Rosneft’ten yapılan açıklamada, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol sağlanacağı kaydedildi.Açıklamada, petrolün Novorossiysk limanı üzerinden sevk edileceği kaydedildi.Rosneft Başkanı İgor Seçin, iki şirket arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığını belirterek, "Şirketler arasındaki işbirliğinin ayrılmaz bir biçimde gelişmesi ve madencilikten hammadde satışına kadar tüm teknolojik zinciri kapsıyor olması önemli" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/peskov-yeni-sancili-noktalar-olusuyor-rusya-ile-hindistan-isbirligini-artirmali-1051484082.html
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rusya, vladimir putin, hindistan, rosneft, petrol, sözleşme, tedarik
Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hindistan ziyareti sırasında, Rus petrol devi Rosneft ve Hint petrol şirketi Indian Oil arasında, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edilmesine yönelik bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti sırasında imzalanan belgeler listesinde, "01.01.2021 – 31.12.2022 döneminde, PAO NK Rosneft ve Indian Oil Corporation Limited arasında Rus petrolün tedarikine ilişkin sözleşme" ifadesi geçti.
Rosneft’ten yapılan açıklamada, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, petrolün Novorossiysk limanı üzerinden sevk edileceği kaydedildi.
Rosneft Başkanı İgor Seçin, iki şirket arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığını belirterek, "Şirketler arasındaki işbirliğinin ayrılmaz bir biçimde gelişmesi ve madencilikten hammadde satışına kadar tüm teknolojik zinciri kapsıyor olması önemli" dedi.