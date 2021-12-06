https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-2022de-hindistana-2-milyon-ton-petrol-tedarik-edecek-1051503064.html

Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek

Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hindistan ziyareti sırasında, Rus petrol devi Rosneft ve Hint petrol şirketi Indian Oil arasında, 2022'de Hindistan'a 2 milyon... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:21+0300

2021-12-06T22:21+0300

2021-12-06T22:21+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

hindistan

rosneft

petrol

sözleşme

tedarik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti sırasında imzalanan belgeler listesinde, "01.01.2021 – 31.12.2022 döneminde, PAO NK Rosneft ve Indian Oil Corporation Limited arasında Rus petrolün tedarikine ilişkin sözleşme" ifadesi geçti.Rosneft’ten yapılan açıklamada, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol sağlanacağı kaydedildi.Açıklamada, petrolün Novorossiysk limanı üzerinden sevk edileceği kaydedildi.Rosneft Başkanı İgor Seçin, iki şirket arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığını belirterek, "Şirketler arasındaki işbirliğinin ayrılmaz bir biçimde gelişmesi ve madencilikten hammadde satışına kadar tüm teknolojik zinciri kapsıyor olması önemli" dedi.

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rusya, vladimir putin, hindistan, rosneft, petrol, sözleşme, tedarik