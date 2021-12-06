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Rusya’da Sputnik aşısının çocuklar üzerindeki testleri 2022 başında başlayacak
Rusya’da Sputnik aşısının çocuklar üzerindeki testleri 2022 başında başlayacak
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının 6-11 yaş grubu üzerindeki klinik testlerinin 2022 başında başlayacağını duyurdu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:18+0300
2021-12-06T17:18+0300
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çocuk
aşı
koronavirüs
aleksandr gintsburg
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, 29 Kasım’da, Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik aşısının 6-11 yaş grubu üzerinde testlerin başlaması için izin istedi. Daha önce Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısının 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmasına onay vermişti. Üretimine başlanan Sputnik M’in aralık ortasında sivil dolaşıma girmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-12-yas-ustu-cocuklara-yonelik-sputnik-m-koronavirus-asisi-tescil-edildi-1051112490.html
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sputnik, çocuk, aşı, koronavirüs, aleksandr gintsburg, sputnik m

Rusya’da Sputnik aşısının çocuklar üzerindeki testleri 2022 başında başlayacak

17:18 06.12.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının 6-11 yaş grubu üzerindeki klinik testlerinin 2022 başında başlayacağını duyurdu.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, 29 Kasım’da, Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik aşısının 6-11 yaş grubu üzerinde testlerin başlaması için izin istedi.
Daha önce Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısının 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmasına onay vermişti.
Üretimine başlanan Sputnik M’in aralık ortasında sivil dolaşıma girmesi bekleniyor.
Rusya-Çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
Rusya'da 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik M koronavirüs aşısı tescil edildi
24 Kasım, 17:05
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