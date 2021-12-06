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Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı
Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero, kendi şirketlerindeki mali suçlar ve bunların iflasıyla alakalı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:39+0300
2021-12-06T17:39+0300
spor
italya
sampdoria futbol takımı
gözaltı
ferrero
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferrero, İtalyan mali polis ekiplerince gözaltına alındı.Ünlü iş insanının bu sabah gözaltına alındığı Milano'da San Vittore cezaevine götürüldüğü ayrıca Ferrero'nun Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapıldığı bildirildi.Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin ev hapsine alındığı belirtildi.Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu belirterek, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığının altını çizdi.Cenova kentinin takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero, dün akşam takımının, ligin 16. haftasında Lazio'ya sahasında 3-1 yenildiği maçı da tribünden takip etmişti.
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italya, sampdoria futbol takımı, gözaltı, ferrero, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)

Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı

17:39 06.12.2021
© DHAİtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero, kendi şirketlerindeki mali suçlar ve bunların iflasıyla alakalı gözaltına alınarak, cezaevine gönderildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferrero, İtalyan mali polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünlü iş insanının bu sabah gözaltına alındığı Milano'da San Vittore cezaevine götürüldüğü ayrıca Ferrero'nun Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapıldığı bildirildi.

Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu belirterek, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığının altını çizdi.

Cenova kentinin takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero, dün akşam takımının, ligin 16. haftasında Lazio'ya sahasında 3-1 yenildiği maçı da tribünden takip etmişti.
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