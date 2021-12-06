https://tr.sputniknews.com/20211206/serie-a-takimlarindan-sampdorianin-baskani-ferrero-gozaltina-alindi--1051495188.html

Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı

Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero, kendi şirketlerindeki mali suçlar ve bunların iflasıyla alakalı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:39+0300

2021-12-06T17:39+0300

2021-12-06T17:39+0300

spor

italya

sampdoria futbol takımı

gözaltı

ferrero

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferrero, İtalyan mali polis ekiplerince gözaltına alındı.Ünlü iş insanının bu sabah gözaltına alındığı Milano'da San Vittore cezaevine götürüldüğü ayrıca Ferrero'nun Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapıldığı bildirildi.Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin ev hapsine alındığı belirtildi.Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu belirterek, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığının altını çizdi.Cenova kentinin takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero, dün akşam takımının, ligin 16. haftasında Lazio'ya sahasında 3-1 yenildiği maçı da tribünden takip etmişti.

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