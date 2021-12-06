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https://tr.sputniknews.com/20211206/tatile-cikan-sahibi-tarafindan-balkonda-birakilan-kopek-10-gun-sonra-kurtarildi-1051470340.html
Tatile çıkan sahibi tarafından balkonda bırakılan köpek 10 gün sonra kurtarıldı
Tatile çıkan sahibi tarafından balkonda bırakılan köpek 10 gün sonra kurtarıldı
Bolu'da tatile çıkıp, sahibi tarafından balkonda bırakıldığı iddia edilen köpek yaklaşık 10 gün boyunca mahsur kaldığı yerden, savcılıktan alınan izinle... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T02:10+0300
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yaşam
köpek
bolu
balkon
mahsur kalma
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Bolu'da yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.Merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonuna çıkan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kopege-carpmamak-icin-sarampole-uctu-1051292021.html
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köpek, bolu, balkon, mahsur kalma

Tatile çıkan sahibi tarafından balkonda bırakılan köpek 10 gün sonra kurtarıldı

02:10 06.12.2021 (güncellendi: 02:30 06.12.2021)
© İHABalkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA
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Bolu'da tatile çıkıp, sahibi tarafından balkonda bırakıldığı iddia edilen köpek yaklaşık 10 gün boyunca mahsur kaldığı yerden, savcılıktan alınan izinle kurtarıldı.
Bolu'da yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.
Merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonuna çıkan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
Edirne'de köpeğe çarpmamak için şarampole uçan araç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu
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