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Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul'dan giden yolcuda tespit edildi
Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul'dan giden yolcuda tespit edildi
Tunus sağlık yetkilileri, ülkedeki ilk Omicron varyantının Kongolu bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bu kişinin ülkeye, İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:45+0300
2021-12-06T15:45+0300
koronavirüs
istanbul
türkiye
tunus
yolcu
istanbul havalimanı
vaka
vaka sayısı
varyant
delta varyantı
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Kuzey Afrika ülkesi Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti üzerinden yayıldığı düşünülen Omicron varyantının ilk vakasının ülkeye Türkiye'den seyahat eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Tunus'un Kovid-19 kurulundan Dr. Hachemi Louzer, ülkedeki ilk Omicron vakasının İstanbul Havalimanı'ndan Tunus'a giden Kongolu bir yolcuda tespit edildiğini açıkladı.Birlikte seyahat eden kişiler negatif olmalarına rağmen karantinada23 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının, cuma günü İstanbul'dan uçtuğu Tunus Uluslararası Havalimanı'nda yapılan testte pozitif çıktığı ve sonrasında Pastör Kamu Sağlığı Enstitüsü'nde yapılan incelemelerde Omicron varyantı saptandığı belirtildi. Louzer, bu kişiyle birlikte seyahat eden ve aralarında erkek kardeşinin de bulunduğu yolcuların negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığını söyledi.Belçika da 'Türkiye bağlantısı' açıklamıştıBelçika da, Avrupa'da Omicron varyantı tespit eden ilk ülke olmuş ve bu kişinin Mısır'dan Türkiye aktarmalı olarak gelen bir yolcu olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Omicron varyantıyla ilgili 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'de varyanta rastlanılmadığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211206/prof-dr-sener-omicron-varyantinin-yakin-zamanda-turkiyede-de-gorulmesi-bekleniyor-1051478270.html
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusyada-ilk-omicron-vakalari-1051485019.html
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istanbul, türkiye, tunus, yolcu, istanbul havalimanı, vaka, vaka sayısı, varyant, delta varyantı , omicron

Tunus’taki ilk Omicron vakası, İstanbul'dan giden yolcuda tespit edildi

15:45 06.12.2021
© DHAPCR Test Merkezi - İstanbul havalimanı
PCR Test Merkezi - İstanbul havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Tunus sağlık yetkilileri, ülkedeki ilk Omicron varyantının Kongolu bir kişide görüldüğünü açıkladı. Bu kişinin ülkeye, İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu belirtildi.
Kuzey Afrika ülkesi Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti üzerinden yayıldığı düşünülen Omicron varyantının ilk vakasının ülkeye Türkiye'den seyahat eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Tunus'un Kovid-19 kurulundan Dr. Hachemi Louzer, ülkedeki ilk Omicron vakasının İstanbul Havalimanı'ndan Tunus'a giden Kongolu bir yolcuda tespit edildiğini açıkladı.

Birlikte seyahat eden kişiler negatif olmalarına rağmen karantinada

23 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının, cuma günü İstanbul'dan uçtuğu Tunus Uluslararası Havalimanı'nda yapılan testte pozitif çıktığı ve sonrasında Pastör Kamu Sağlığı Enstitüsü'nde yapılan incelemelerde Omicron varyantı saptandığı belirtildi.
Louzer, bu kişiyle birlikte seyahat eden ve aralarında erkek kardeşinin de bulunduğu yolcuların negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığını söyledi.
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Belçika da 'Türkiye bağlantısı' açıklamıştı

Belçika da, Avrupa'da Omicron varyantı tespit eden ilk ülke olmuş ve bu kişinin Mısır'dan Türkiye aktarmalı olarak gelen bir yolcu olduğunu açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Omicron varyantıyla ilgili 3 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'de varyanta rastlanılmadığını duyurmuştu.
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