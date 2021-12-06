Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/yeni-akit-yazari-turkiyenin-ekonomi-ve-maliye-politikasinin-cok-iyi-yonetilmedigi-bir-gercek-1051477669.html
Yeni Akit yazarı: Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek
Yeni Akit yazarı: Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek
Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği” değerlendirmesinde bulundu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T11:58+0300
2021-12-06T11:58+0300
ekonomi
türkiye
tl
enflasyon
yeni akit
yeni akit gazetesi
yazar
para
dolar/tl
euro/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/50/1035515011_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_783230b263ca6cee8592d3a72c457e41.jpg
İktisatçı olmadığını, ekonomiden de çok anlamadığını belirten Şanlıdağ, yazısında “Türkiye’nin bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya olduğunu kabul etmekle beraber ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek. Sürekli Merkez Bankası Başkanı ve paranın yönetiminden sorumlu bakanları değiştirmek çözüm müdür?” diye sordu.Faizin düşürülmesinden para baronları ve onlara bağlı şirketlerin rahatsız olduğunu ve doların yükselmesini tetiklediklerini belirten Şanlıdağ, şöyle devam etti: “Oturdukları yerden; çalışmadan, üretmeden hazine bonolarına yatırım yapıp zenginliklerine zenginlik katan tefeci lobiler, aynı zamanda dolar zenginidirler. Zenginden alıp, fakiri kalkındırmak gerekiyor. Asgari ücret konusunda da vicdanlı bir karar vermek elzemdir. Kur ataklarının iktisadi verilerle bir alakasının olmadığını düşünüyorum. Dar gelirli vatandaşımızı fahiş fiyatlara ezdirmeyelim. Mutfaktaki yangın sönmez ise, düşük faizli yeni ekonomi modelinin ne anlamı kalır?”Şanlıdağ, zengin ile fakir arasındaki makas iyice açılmadan gerekli tedbirlerin alınmalı ve piyasanın rahatlatılması gerektiğini ifade etti.“Yeni ekonomik modelin halka yansıması nasıl olacak?” diye soran Şanlıdağ, “Dolardaki yükseliş her şeye yansıyor ve vatandaş bu durumdan çok tedirgin oluyor. Hem faizin ve hem de döviz kurunun düşük olduğu ekonomik model mümkün mü?” diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20211204/sabah-yazari-barlas-amerikadan-turkiyeye-kriz-ihrac-ediyorlar-1051438221.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/50/1035515011_224:0:4832:3456_1920x0_80_0_0_1cad5bf0ffb9c589862a7b42aab4c37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tl, enflasyon, yeni akit, yeni akit gazetesi, yazar, para, dolar/tl, euro/tl, sterlin/tl, hazine ve maliye bakanlığı

Yeni Akit yazarı: Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek

11:58 06.12.2021
© AP Photo / Lefteris PitarakisEnflasyon - pazar
Enflasyon - pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Abone ol
Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği” değerlendirmesinde bulundu.
İktisatçı olmadığını, ekonomiden de çok anlamadığını belirten Şanlıdağ, yazısında “Türkiye’nin bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya olduğunu kabul etmekle beraber ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek. Sürekli Merkez Bankası Başkanı ve paranın yönetiminden sorumlu bakanları değiştirmek çözüm müdür?” diye sordu.
Faizin düşürülmesinden para baronları ve onlara bağlı şirketlerin rahatsız olduğunu ve doların yükselmesini tetiklediklerini belirten Şanlıdağ, şöyle devam etti:
“Oturdukları yerden; çalışmadan, üretmeden hazine bonolarına yatırım yapıp zenginliklerine zenginlik katan tefeci lobiler, aynı zamanda dolar zenginidirler. Zenginden alıp, fakiri kalkındırmak gerekiyor. Asgari ücret konusunda da vicdanlı bir karar vermek elzemdir. Kur ataklarının iktisadi verilerle bir alakasının olmadığını düşünüyorum. Dar gelirli vatandaşımızı fahiş fiyatlara ezdirmeyelim. Mutfaktaki yangın sönmez ise, düşük faizli yeni ekonomi modelinin ne anlamı kalır?”
Şanlıdağ, zengin ile fakir arasındaki makas iyice açılmadan gerekli tedbirlerin alınmalı ve piyasanın rahatlatılması gerektiğini ifade etti.
“Yeni ekonomik modelin halka yansıması nasıl olacak?” diye soran Şanlıdağ, “Dolardaki yükseliş her şeye yansıyor ve vatandaş bu durumdan çok tedirgin oluyor. Hem faizin ve hem de döviz kurunun düşük olduğu ekonomik model mümkün mü?” diye sordu.
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
TÜRKİYE
Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar
4 Aralık, 10:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:48Aziz Sancar: Karabağ zaferi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir
12:42Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede
12:39Hastanede 'maske' tartışması: 'Cumhuriyet savcısıyla görüştük, takmamıza gerek yok'
12:39Göbeklitepe'de aşı standı açıldı
12:37Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz
12:32Oğlunun intiharının ardından kaybolan doktor, bilinci kapalı olarak bulundu
12:31TOKİ, 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak
12:251500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar
12:18MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı
12:11MHP: Kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracağız
12:06Prof. Dr. Şener: Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülmesi bekleniyor
12:03İletişim Başkanlığı, gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek
12:02İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte
11:58Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız
11:58Yeni Akit yazarı: Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasının çok iyi yönetilmediği bir gerçek
11:53Erdoğan: Faiz yerine yatırım temelli yeni ekonomi modeliyle büyümeyi daha iyi hayata geçireceğiz
11:42St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü
11:41Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak
11:31Gaziantep'te babasının darp ettiği bebek taburcu edildi
11:25Aç kalan kurtlar dağdan indi