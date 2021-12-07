Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-anketi-secim-bugun-yapilsa-trump-bideni-yeniyor-1051516273.html
ABD anketi: Seçim bugün yapılsa Trump Biden'ı yeniyor
ABD anketi: Seçim bugün yapılsa Trump Biden'ı yeniyor
The Hill'in yayımladığı ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan Trump, başkanlık seçimi bugün düzenlense... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:56+0300
2021-12-07T11:25+0300
dünya
joe biden
donald trump
abd başkanlık seçimleri
anket
the hill
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051059314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6044494c2a2166899f78266fa0e97c01.jpg
Kasım 2020 seçimlerinden zaferle çıkarak Ocak 2021'de oturduğu ABD Başkanı koltuğunda bir yılı doldurmaya yaklaşan Joe Biden'a anketlerden birbiri ardına kötü haber geliyor. The Hill'in dün yayımladığı, Harvard CAPS-Harris'in 30 Kasım-2 Aralık arasında 1989 Amerikalıyla yaptığı ankete göre seçimler bugün yapılsa, Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'a yeniliyor. Pence'i 8'e katladıAnket, Trump'ın olası Cumhuriyetçi rakiplerine kat be kat fark attığını ortaya koydu. Cumhuriyetçi seçmen oylarının yüzde 67'sini toplayan Trump'ı Başkan Yardımcılığını yapmış Mike Pence yüzde 9, Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 8'le takip etti. ABD başkanlık seçimi bugün yapılsa, Trump'a oy veren seçmen sayısı, Biden'a oy verenleri geçiyor. Ankete katılanların yüzde 48'i Trump'a, yüzde 45'i Biden'a oy vereceğini, yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi. Kadınlara kıyasla erkeklerden daha net destekİkiye bölünmüş manzara çizen kadın seçmenlerin yüzde 46'sı, erkek seçmenlerin ise yüzde 50'si Trump'a oy vermekten yana çıktı.Biden, Trump'a şehirli seçmenler nezdinde 20 puan, banliyölerdeki seçmenler nezdinde 4 puan fark attı. Taşrada Trump hakimiyetiKırsalda yaşayan seçmenlere gelindiğinde Trump'ın Biden'a attığı fark 33 puana çıktı. Ağustostaki Afganistan'dan kaotik çekilmeden beri anketlerde inişe geçen Biden, yeni Kovid dalgası, yüksek enflasyon, enerji faturalarının kabarması ve tedarik sıkıntısı yaşanmasının eşliğinde rekor düşüş yaşıyor. Nitekim bu ankete katılanların yüzde 51'i Biden'ın başkanlık performansını onaylamadığını söyledi. Yine Hill tarafından yayımlanmış 16-18 Kasım'ı kapsayan ankette ise Biden'ı onaylamayanların oranı yüzde 45'ti. Demokrat Parti daha dipteAnket Demokrat Parti açısından Biden'dan bile beter sonuç verdi. İstihdam artışı ve aşılama kampanyasının başarısıyla övünen Demokrat Parti'yi onaylayanların oranı yüzde 45'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 55'e çıktı. Her halükarda anketlerin çizdiği genel manzara Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi halinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanacağının kesin olduğu yönünde. The Hill'e konuşan anket uzmanı Mark Penn, "Biden'ın çöküşü, Trump'ın tüm cephelerde, hem Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde hem de genel seçim potansiyelinde oy yükselişi yaşamasına yol açtı" değerlendirmesini yaptı. 3 Kasım 2020'de Trump'a 7 milyon oy, yani 4 puan fark atan Biden'ın zaferinde Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve selefinin 2016'da kazandığı Wisconsin'i az farkla da olsa alması önemli rol oynadı. Seçime hile karıştığını iddia ederek yenilgiyi kabule yanaşmayan ve bununla ilgili 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingle yandaşlarının Kongre baskınını tetikleyen Trump, 150 yıldır halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211204/trumpin-sosyal-medya-girisimi-1-milyar-dolar-yatirim-hedefliyor-1051452566.html
https://tr.sputniknews.com/20211128/trump-bas-kosesini-kaptigi-yeni-rushmore-dagi-anitini-ofisinde-sergiliyor-1051234085.html
https://tr.sputniknews.com/20211206/trump-bidenla-canli-yayina-cikmadan-once-kovid-19-testinin-pozitif-oldugu-iddialarini-yalanladi-1051505849.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051059314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bf76b7870fdfb3aa699370eb1839ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, anket, the hill

ABD anketi: Seçim bugün yapılsa Trump Biden'ı yeniyor

10:56 07.12.2021 (güncellendi: 11:25 07.12.2021)
© REUTERS / RACHEL MUMMEYDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / RACHEL MUMMEY
Abone ol
The Hill'in yayımladığı ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan Trump, başkanlık seçimi bugün düzenlense, bir yıl önce yenildiği Biden'ı geçiyor.
Kasım 2020 seçimlerinden zaferle çıkarak Ocak 2021'de oturduğu ABD Başkanı koltuğunda bir yılı doldurmaya yaklaşan Joe Biden'a anketlerden birbiri ardına kötü haber geliyor. The Hill'in dün yayımladığı, Harvard CAPS-Harris'in 30 Kasım-2 Aralık arasında 1989 Amerikalıyla yaptığı ankete göre seçimler bugün yapılsa, Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'a yeniliyor.

Pence'i 8'e katladı

Anket, Trump'ın olası Cumhuriyetçi rakiplerine kat be kat fark attığını ortaya koydu. Cumhuriyetçi seçmen oylarının yüzde 67'sini toplayan Trump'ı Başkan Yardımcılığını yapmış Mike Pence yüzde 9, Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 8'le takip etti.
ABD başkanlık seçimi bugün yapılsa, Trump'a oy veren seçmen sayısı, Biden'a oy verenleri geçiyor. Ankete katılanların yüzde 48'i Trump'a, yüzde 45'i Biden'a oy vereceğini, yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.

Kadınlara kıyasla erkeklerden daha net destek

İkiye bölünmüş manzara çizen kadın seçmenlerin yüzde 46'sı, erkek seçmenlerin ise yüzde 50'si Trump'a oy vermekten yana çıktı.
Biden, Trump'a şehirli seçmenler nezdinde 20 puan, banliyölerdeki seçmenler nezdinde 4 puan fark attı.

Taşrada Trump hakimiyeti

Kırsalda yaşayan seçmenlere gelindiğinde Trump'ın Biden'a attığı fark 33 puana çıktı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
DÜNYA
Trump’ın sosyal medya girişimi 1 milyar dolar yatırım hedefliyor
4 Aralık, 23:26
Ağustostaki Afganistan'dan kaotik çekilmeden beri anketlerde inişe geçen Biden, yeni Kovid dalgası, yüksek enflasyon, enerji faturalarının kabarması ve tedarik sıkıntısı yaşanmasının eşliğinde rekor düşüş yaşıyor.
Nitekim bu ankete katılanların yüzde 51'i Biden'ın başkanlık performansını onaylamadığını söyledi. Yine Hill tarafından yayımlanmış 16-18 Kasım'ı kapsayan ankette ise Biden'ı onaylamayanların oranı yüzde 45'ti.

Demokrat Parti daha dipte

Anket Demokrat Parti açısından Biden'dan bile beter sonuç verdi. İstihdam artışı ve aşılama kampanyasının başarısıyla övünen Demokrat Parti'yi onaylayanların oranı yüzde 45'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 55'e çıktı.
Başkan Donald Trump ile first lady Melania Trump, Rushmore Dağı Anıtı'nda düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında (ABD, Güney Dakota, Keystone, 3 Temmuz 2020) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
DÜNYA
Trump, baş köşesini kaptığı yeni Rushmore Dağı Anıtı'nı ofisinde sergiliyor
28 Kasım, 23:18
Her halükarda anketlerin çizdiği genel manzara Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi halinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanacağının kesin olduğu yönünde.
The Hill'e konuşan anket uzmanı Mark Penn, "Biden'ın çöküşü, Trump'ın tüm cephelerde, hem Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde hem de genel seçim potansiyelinde oy yükselişi yaşamasına yol açtı" değerlendirmesini yaptı.
Donald Trump, Joe Biden-canlı tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
DÜNYA
Trump, Biden'la canlı yayına çıkmadan önce Kovid-19 testinin pozitif olduğu iddialarını yalanladı
Dün, 23:50
3 Kasım 2020'de Trump'a 7 milyon oy, yani 4 puan fark atan Biden'ın zaferinde Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve selefinin 2016'da kazandığı Wisconsin'i az farkla da olsa alması önemli rol oynadı. Seçime hile karıştığını iddia ederek yenilgiyi kabule yanaşmayan ve bununla ilgili 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingle yandaşlarının Kongre baskınını tetikleyen Trump, 150 yıldır halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce