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ABD'li koleksiyonerin çalıntı eserlerine el kondu: Anadolu kökenli 14 eser Türkiye'ye iade edilecek
ABD'li koleksiyonerin çalıntı eserlerine el kondu: Anadolu kökenli 14 eser Türkiye'ye iade edilecek
ABD’li yatırımcı ve koleksiyoner Michael Steinhardt'ın yasa dışı yollardan elde ettiği 180 parça antik eserlere el konuldu. Anadolu kökenli olduğu saptanan... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:21+0300
2021-12-07T16:21+0300
türkiye
abd
tarihi eser
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğuna dair ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile iletişime geçildi. Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin fotoğrafları Kaçaklıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi. El konulan tarihi eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı.1960 yıllardan günümüze tüm kaçak kazı kayıtları, kaçak kazıların raporlandığı araştırma raporları, bilimsel yayınlar, bakanlık temsilci raporları, kaçakçılardan elde edilerek bakanlık arşivlerine girmiş notlar, gazete haberleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları, görgü şahitleri bilgileri incelendi. Bu incelemeler sonunda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia idolü olmak üzere 14 parça eserin Anadolu kökenli olduğu saptandı. 14 eserin, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.'Binden fazla klasör inceledik'Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Michael Steinhardt'ın mülkünde yapılan aramada tarihi eser kaçakçılığından bilinen bazı isimlere ait belgelerin de ele geçirildiğini, eserlerin Anadolu'dan yasa dışı yollarla götürüldüğünü ispatladığını söyledi. Boz, operasyonun 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, "Eserlerin Anadolu kökenli olduğunun tespitinin ardından nereye ait olduğunu saptamak için küçük bölgelere ayırdık, binden fazla klasörü inceledik. Eserlerin ait oldukları bölgelerde 1960’tan günümüze kadar ortaya çıkmış kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin yargı kararlarını inceledik. Müzelerin arşivlerinden bu eserlerin benzerleri ortaya çıkarıldı. Kaçak kazıyla yağmalanan bölgelerdeki eserlerin olduğunu tespit ettik. Bilgi, belge, görgü şahitleri bulduk. Bunları Manhattan Savcılık Ofisi ile paylaştık. Soruşturma sırasında onlar da kendi buldukları belgeleri bizimle paylaştılar. Elde edilen önemli eserlerden geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia idolü olmak üzere 14 parça eserimiz ele geçirildi" dedi.Yıldız Avcısı da Steinhardt'dan çıktıMichael Steinhardt'ın 2017'de Christie's Müzayede Evinde satışa sunduğu kamuoyunda 'Yıldız Avcısı' olarak bilinen Kilia tipi idol ile ilgili olarak dava açtıklarını, ancak kararın Türkiye’nin aleyhine çıktığını anımsatan Boz, "Steinhardt, mülkiyet davasını Türkiye tarafından ortaya konan delillere rağmen kazanmıştı. Mahkeme karar gerekçesinde Steinhardt'ın eseri metropolitan müzesinde sergilendiğini ve Türkiye'nin eser teşhirdeyken haberdar olması gerekirken aksiyon almadığını belirtti. Türkiye bu kararı temyize götürdü ve 2022 yılının ilk yarısında temyiz mahkemesinin karar vermesi bekleniyor. Steinhardt’ın bu uygulaması Türkiye gibi köken ülkeleri zor durumda bırakıyor. Aslında yasa dışı olan bu eserlerin Metropolitan Müzesi gibi dünyaca ünlü bir kültür kurumunda sergilenmesi piyasada dolaşımlarını adeta meşrulaştırmak için kullanılıyor. Yasa dışı eserlerin fiyatlarını arttırıyor, ayrıca kamuya açık bu sergilemeler sayesinde, daha sonraki zamanlarda eserin iadesi için köken ülkelerce açılan davalarda zaman aşımı gibi sebeplerle hukuki engeller ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.
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abd, tarihi eser

ABD'li koleksiyonerin çalıntı eserlerine el kondu: Anadolu kökenli 14 eser Türkiye'ye iade edilecek

16:21 07.12.2021
© DHAABD'li milyarderin koleksiyonunda Anadolu kökenli 14 esere iade kararı
ABD'li milyarderin koleksiyonunda Anadolu kökenli 14 esere iade kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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ABD’li yatırımcı ve koleksiyoner Michael Steinhardt'ın yasa dışı yollardan elde ettiği 180 parça antik eserlere el konuldu. Anadolu kökenli olduğu saptanan eserlerden 14'ü, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye iade edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğuna dair ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile iletişime geçildi. Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin fotoğrafları Kaçaklıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi.
Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi. El konulan tarihi eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı.
1960 yıllardan günümüze tüm kaçak kazı kayıtları, kaçak kazıların raporlandığı araştırma raporları, bilimsel yayınlar, bakanlık temsilci raporları, kaçakçılardan elde edilerek bakanlık arşivlerine girmiş notlar, gazete haberleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları, görgü şahitleri bilgileri incelendi. Bu incelemeler sonunda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia idolü olmak üzere 14 parça eserin Anadolu kökenli olduğu saptandı. 14 eserin, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

'Binden fazla klasör inceledik'

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Michael Steinhardt'ın mülkünde yapılan aramada tarihi eser kaçakçılığından bilinen bazı isimlere ait belgelerin de ele geçirildiğini, eserlerin Anadolu'dan yasa dışı yollarla götürüldüğünü ispatladığını söyledi.
Boz, operasyonun 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, "Eserlerin Anadolu kökenli olduğunun tespitinin ardından nereye ait olduğunu saptamak için küçük bölgelere ayırdık, binden fazla klasörü inceledik. Eserlerin ait oldukları bölgelerde 1960’tan günümüze kadar ortaya çıkmış kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin yargı kararlarını inceledik. Müzelerin arşivlerinden bu eserlerin benzerleri ortaya çıkarıldı. Kaçak kazıyla yağmalanan bölgelerdeki eserlerin olduğunu tespit ettik. Bilgi, belge, görgü şahitleri bulduk. Bunları Manhattan Savcılık Ofisi ile paylaştık. Soruşturma sırasında onlar da kendi buldukları belgeleri bizimle paylaştılar. Elde edilen önemli eserlerden geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia idolü olmak üzere 14 parça eserimiz ele geçirildi" dedi.

Yıldız Avcısı da Steinhardt'dan çıktı

Michael Steinhardt'ın 2017'de Christie's Müzayede Evinde satışa sunduğu kamuoyunda 'Yıldız Avcısı' olarak bilinen Kilia tipi idol ile ilgili olarak dava açtıklarını, ancak kararın Türkiye’nin aleyhine çıktığını anımsatan Boz, "Steinhardt, mülkiyet davasını Türkiye tarafından ortaya konan delillere rağmen kazanmıştı. Mahkeme karar gerekçesinde Steinhardt'ın eseri metropolitan müzesinde sergilendiğini ve Türkiye'nin eser teşhirdeyken haberdar olması gerekirken aksiyon almadığını belirtti. Türkiye bu kararı temyize götürdü ve 2022 yılının ilk yarısında temyiz mahkemesinin karar vermesi bekleniyor. Steinhardt’ın bu uygulaması Türkiye gibi köken ülkeleri zor durumda bırakıyor. Aslında yasa dışı olan bu eserlerin Metropolitan Müzesi gibi dünyaca ünlü bir kültür kurumunda sergilenmesi piyasada dolaşımlarını adeta meşrulaştırmak için kullanılıyor. Yasa dışı eserlerin fiyatlarını arttırıyor, ayrıca kamuya açık bu sergilemeler sayesinde, daha sonraki zamanlarda eserin iadesi için köken ülkelerce açılan davalarda zaman aşımı gibi sebeplerle hukuki engeller ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.
Yıldız Avcısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
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