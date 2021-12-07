https://tr.sputniknews.com/20211207/esinden-6-gundur-haber-alamayan-koca-iki-cocugumuzun-bakicisiyla-kacti-1051539634.html

Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı

Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı

Afyonkarahisar’da yaşayan İsmail Çetinkaya, eşi 22 yaşındaki Gizem Çetinkaya’nın evlerinde yatılı olarak kalan iki çocuğunun bakıcısıyla kayıplara karıştığını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:56+0300

2021-12-07T19:56+0300

2021-12-07T19:59+0300

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Afyonkarahisar’da yaşayan 2017 yılında evlenen Çetinkaya çiftinin iki çocuğu oldu. Biri 3 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocukların bakımında zorluk yaşayan Gizem Çetinkaya için eşi İsmail Çetinkaya eve yatılı bir bakıcı aldı. Bakıcı Filiz G. ile samimi olan Gizem Çetinkaya, 6 gün önce iki çocuğunu evde bırakarak bakıcı Filiz G. ile kayıplara karıştı. Eşinin hayatından endişe duyan İsmail Çetinkaya, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, eşine ‘evine dön’ çağrısında bulundu.'Çocuklarım perişan oldu'2017 yılından beri evli olduğunu ifade eden İsmail Çetinkaya, “İki çocuğum var, biri 3 aylık diğeri 3 yaşında. Evliliğimizde hiçbir şey yokken, aramız gayet iyiyken bunlar yaşandı. Babasıyla beraber yaşıyoruz, bir de yanımızda bakıcı var. Geçen hafta Cuma günü bir anda evden 'Hastaneye gidiyorum' diye çıktılar ve dönmediler. Ben eşimin hayatından şuan endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce de birkaç defa yaptı bunu. İsterseniz ailesiyle görüşebilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa eğer gelsin güzelce boşansın. Çocuklarının başında dursun. Benim 3 aylık bebeğim ile 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime, gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum” dedi.Eşinin, evlerindeki bakıcı ile birlikte kaçtıklarını ifade eden Çetinkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:Eşinden evine dönmesini isteyen Çetinkaya şöyle konuştu:

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afyon, haberler, bakıcı, eş