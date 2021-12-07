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Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı
Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı
Afyonkarahisar’da yaşayan İsmail Çetinkaya, eşi 22 yaşındaki Gizem Çetinkaya’nın evlerinde yatılı olarak kalan iki çocuğunun bakıcısıyla kayıplara karıştığını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T19:56+0300
2021-12-07T19:59+0300
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Afyonkarahisar’da yaşayan 2017 yılında evlenen Çetinkaya çiftinin iki çocuğu oldu. Biri 3 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocukların bakımında zorluk yaşayan Gizem Çetinkaya için eşi İsmail Çetinkaya eve yatılı bir bakıcı aldı. Bakıcı Filiz G. ile samimi olan Gizem Çetinkaya, 6 gün önce iki çocuğunu evde bırakarak bakıcı Filiz G. ile kayıplara karıştı. Eşinin hayatından endişe duyan İsmail Çetinkaya, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, eşine ‘evine dön’ çağrısında bulundu.'Çocuklarım perişan oldu'2017 yılından beri evli olduğunu ifade eden İsmail Çetinkaya, “İki çocuğum var, biri 3 aylık diğeri 3 yaşında. Evliliğimizde hiçbir şey yokken, aramız gayet iyiyken bunlar yaşandı. Babasıyla beraber yaşıyoruz, bir de yanımızda bakıcı var. Geçen hafta Cuma günü bir anda evden 'Hastaneye gidiyorum' diye çıktılar ve dönmediler. Ben eşimin hayatından şuan endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce de birkaç defa yaptı bunu. İsterseniz ailesiyle görüşebilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa eğer gelsin güzelce boşansın. Çocuklarının başında dursun. Benim 3 aylık bebeğim ile 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime, gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum” dedi.Eşinin, evlerindeki bakıcı ile birlikte kaçtıklarını ifade eden Çetinkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:Eşinden evine dönmesini isteyen Çetinkaya şöyle konuştu:
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afyon, haberler, bakıcı, eş

Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı

19:56 07.12.2021 (güncellendi: 19:59 07.12.2021)
© FotoğrafEşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı
Eşinden 6 gündür haber alamayan koca: İki çocuğumuzun bakıcısıyla kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf
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Afyonkarahisar’da yaşayan İsmail Çetinkaya, eşi 22 yaşındaki Gizem Çetinkaya’nın evlerinde yatılı olarak kalan iki çocuğunun bakıcısıyla kayıplara karıştığını söyledi. Eşinin bakıcı kadın tarafından kandırıldığını öne süren İsmail Çetinkaya, hayatından endişe ettiğini ifade etti.
Afyonkarahisar’da yaşayan 2017 yılında evlenen Çetinkaya çiftinin iki çocuğu oldu.
Biri 3 aylık, diğeri 3 yaşında olan çocukların bakımında zorluk yaşayan Gizem Çetinkaya için eşi İsmail Çetinkaya eve yatılı bir bakıcı aldı. Bakıcı Filiz G. ile samimi olan Gizem Çetinkaya, 6 gün önce iki çocuğunu evde bırakarak bakıcı Filiz G. ile kayıplara karıştı. Eşinin hayatından endişe duyan İsmail Çetinkaya, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, eşine ‘evine dön’ çağrısında bulundu.

'Çocuklarım perişan oldu'

2017 yılından beri evli olduğunu ifade eden İsmail Çetinkaya, “İki çocuğum var, biri 3 aylık diğeri 3 yaşında. Evliliğimizde hiçbir şey yokken, aramız gayet iyiyken bunlar yaşandı. Babasıyla beraber yaşıyoruz, bir de yanımızda bakıcı var. Geçen hafta Cuma günü bir anda evden 'Hastaneye gidiyorum' diye çıktılar ve dönmediler. Ben eşimin hayatından şuan endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce de birkaç defa yaptı bunu. İsterseniz ailesiyle görüşebilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa eğer gelsin güzelce boşansın. Çocuklarının başında dursun. Benim 3 aylık bebeğim ile 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime, gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum” dedi.
Eşinin, evlerindeki bakıcı ile birlikte kaçtıklarını ifade eden Çetinkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ben o kadını işe aldım. Eşimin kanına girenin o olduğunu düşünüyorum. Kimlerle tanıştı, kimlerle irtibat kurdu bilmiyorum, ama yüzde 100 eminim yanlış bir ortamdalar. Yanlış insanlarla birlikteler. Eşimin acil evine dönmesini istiyorum. Babasının evi her zaman ona açık. Ben boşanacağım zaten ama annesi çocuklarımın başında dursun. Tek isteğim bu. Beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin evine güzelce.”
Eşinden evine dönmesini isteyen Çetinkaya şöyle konuştu:
“Eşim bana 'Konya’dayım, bir işte çalışıyorum' diye mesaj attı. Bence hiçbir işte çalışmıyor. Herkesten para istiyor. Benden para istiyor. Çalışan insan para ister mi? Anlaşmalı boşanalım, gelsin babasının evinde otursun çalışmak istiyorsa çalışsın, çocuklarına baksın. Tek isteğim bu.
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