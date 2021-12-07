Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı

"2022 Yılı eylül ayına kadar peş peşe atılacak adımlar ve önlemlerle verilerde düzelme bekleyen iktidar, bunun vatandaşın cebine yansımasının ardından seçime gidilebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de kaynaklar 2023 seçiminin zamanında yapılacağının altını çiziyor. Diğer yandan dış politikada da ekonomi belirleyici olacak. Bu kapsamda ekonomik ikili ve bölgesel ilişkilerin ön plana çıkarılacağı dış politikaya ağırlık verilecek. Sorun yaşanan ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi de hedefler arasında. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu gibi, sırasıyla 'arka kapı diplomasisi, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü görüşmeler ve devlet başkanları ya da hükümetler düzeyinde görüşme' yöntemi uygulanmaya devam edilecek."