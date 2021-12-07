https://tr.sputniknews.com/20211207/firat-muhalefet-erken-secim-istegini-meydanlara-tasisa-da-iktidar-ekonomi-nedeniyle-karsi-1051514144.html
Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, iktidarın ekonomik gidişat sebebiyle erken seçime karşı olduğunu belirtti ve "Ekonomideki mevcut durum ve gidişat, seçim... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T09:31+0300
2021-12-07T09:31+0300
2021-12-07T09:32+0300
politika
ak parti
chp
erken seçim
iktidar
ekonomi
yatırım
swap işlemleri
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/79/1027437951_0:332:2230:1586_1920x0_80_0_0_05fa8a2fb65e237ca621302bbea7e82b.jpg
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün, muhalefetin özellikle son dönemde artırdığı erken seçim isteğini kaleme aldı. İktidarın 'yeni ekonomi modeli'nde, swap anlaşmalarının sayısını artıracağını, işletme hakkı devirlerinin yenileneceğini, özelleştirmelerde halka arzın ön plana çıkacağını ve turizmde artış beklentisi olduğunu ifade etti."Süreçte yapısal reformların bir takvimle açıklanması, adalet alanında yabancılar açısından dikkat çekici ve güven tesis edici adımların atılması, tarım ve hayvancılıkta planlama gibi daha önce de kaleme aldığım önlemler de gündemde" diyen Fırat, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211206/erdogan-katar-ile-imzalayacagimiz-yeni-anlasmalarla-dayanismamizi-percinleyecegiz-1051477801.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/79/1027437951_0:123:2230:1796_1920x0_80_0_0_9c3845a095a50696af6696259d1836ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, chp, erken seçim, iktidar, ekonomi, yatırım, swap işlemleri, ihracat
Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
09:31 07.12.2021 (güncellendi: 09:32 07.12.2021)
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, iktidarın ekonomik gidişat sebebiyle erken seçime karşı olduğunu belirtti ve "Ekonomideki mevcut durum ve gidişat, seçim takvimi ile de doğrudan ilgili. Her ne kadar muhalefet erken seçim isteğini mitinglerle meydanlara da taşımış olsa, iktidar erken seçime 'ekonomi' nedeniyle karşı" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün, muhalefetin
özellikle son dönemde artırdığı erken seçim
isteğini kaleme
aldı. İktidarın 'yeni ekonomi modeli
'nde, swap anlaşmalarının
sayısını artıracağını, işletme hakkı
devirlerinin yenileneceğini, özelleştirmelerde
halka arzın ön plana çıkacağını ve turizmde
artış beklentisi olduğunu ifade etti.
"Süreçte yapısal reformların bir takvimle açıklanması, adalet alanında yabancılar açısından dikkat çekici ve güven tesis edici adımların atılması, tarım ve hayvancılıkta planlama gibi daha önce de kaleme aldığım önlemler de gündemde" diyen Fırat, şöyle devam etti:
"2022 Yılı eylül ayına kadar peş peşe atılacak adımlar ve önlemlerle verilerde düzelme bekleyen iktidar, bunun vatandaşın cebine yansımasının ardından seçime gidilebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de kaynaklar 2023 seçiminin zamanında yapılacağının altını çiziyor. Diğer yandan dış politikada da ekonomi belirleyici olacak. Bu kapsamda ekonomik ikili ve bölgesel ilişkilerin ön plana çıkarılacağı dış politikaya ağırlık verilecek. Sorun yaşanan ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi de hedefler arasında. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu gibi, sırasıyla 'arka kapı diplomasisi, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü görüşmeler ve devlet başkanları ya da hükümetler düzeyinde görüşme' yöntemi uygulanmaya devam edilecek."