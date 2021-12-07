Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211207/firat-muhalefet-erken-secim-istegini-meydanlara-tasisa-da-iktidar-ekonomi-nedeniyle-karsi-1051514144.html
Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, iktidarın ekonomik gidişat sebebiyle erken seçime karşı olduğunu belirtti ve "Ekonomideki mevcut durum ve gidişat, seçim... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T09:31+0300
2021-12-07T09:32+0300
politika
ak parti
chp
erken seçim
iktidar
ekonomi
yatırım
swap işlemleri
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/79/1027437951_0:332:2230:1586_1920x0_80_0_0_05fa8a2fb65e237ca621302bbea7e82b.jpg
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün, muhalefetin özellikle son dönemde artırdığı erken seçim isteğini kaleme aldı. İktidarın 'yeni ekonomi modeli'nde, swap anlaşmalarının sayısını artıracağını, işletme hakkı devirlerinin yenileneceğini, özelleştirmelerde halka arzın ön plana çıkacağını ve turizmde artış beklentisi olduğunu ifade etti."Süreçte yapısal reformların bir takvimle açıklanması, adalet alanında yabancılar açısından dikkat çekici ve güven tesis edici adımların atılması, tarım ve hayvancılıkta planlama gibi daha önce de kaleme aldığım önlemler de gündemde" diyen Fırat, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211206/erdogan-katar-ile-imzalayacagimiz-yeni-anlasmalarla-dayanismamizi-percinleyecegiz-1051477801.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/79/1027437951_0:123:2230:1796_1920x0_80_0_0_9c3845a095a50696af6696259d1836ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, erken seçim, iktidar, ekonomi, yatırım, swap işlemleri, ihracat

Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı

09:31 07.12.2021 (güncellendi: 09:32 07.12.2021)
© AFP 2021 / STRHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, iktidarın ekonomik gidişat sebebiyle erken seçime karşı olduğunu belirtti ve "Ekonomideki mevcut durum ve gidişat, seçim takvimi ile de doğrudan ilgili. Her ne kadar muhalefet erken seçim isteğini mitinglerle meydanlara da taşımış olsa, iktidar erken seçime 'ekonomi' nedeniyle karşı" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün, muhalefetin özellikle son dönemde artırdığı erken seçim isteğini kaleme aldı. İktidarın 'yeni ekonomi modeli'nde, swap anlaşmalarının sayısını artıracağını, işletme hakkı devirlerinin yenileneceğini, özelleştirmelerde halka arzın ön plana çıkacağını ve turizmde artış beklentisi olduğunu ifade etti.
"Süreçte yapısal reformların bir takvimle açıklanması, adalet alanında yabancılar açısından dikkat çekici ve güven tesis edici adımların atılması, tarım ve hayvancılıkta planlama gibi daha önce de kaleme aldığım önlemler de gündemde" diyen Fırat, şöyle devam etti:

"2022 Yılı eylül ayına kadar peş peşe atılacak adımlar ve önlemlerle verilerde düzelme bekleyen iktidar, bunun vatandaşın cebine yansımasının ardından seçime gidilebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de kaynaklar 2023 seçiminin zamanında yapılacağının altını çiziyor. Diğer yandan dış politikada da ekonomi belirleyici olacak. Bu kapsamda ekonomik ikili ve bölgesel ilişkilerin ön plana çıkarılacağı dış politikaya ağırlık verilecek. Sorun yaşanan ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi de hedefler arasında. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu gibi, sırasıyla 'arka kapı diplomasisi, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü görüşmeler ve devlet başkanları ya da hükümetler düzeyinde görüşme' yöntemi uygulanmaya devam edilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız
Dün, 11:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:11ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt
10:09Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda artık niyetini gizleyemiyor
10:00Anket: Batı kamuoyunda, sol liberal değerler benimseme konusunda görüş ayrılığı var
09:5912 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
09:55Ahmet Hakan: Barolar Birliği’nin yolu devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur
09:44Kulis: Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda indirime gidebilir
09:40İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti: 'Keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik'
09:31Fırat: Muhalefet erken seçim isteğini meydanlara taşısa da, iktidar ekonomi nedeniyle karşı
09:29Bakan Dönmez'den 'yaz saati' açıklaması: Stresi ve depresyonu azaltıyor
09:27Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye verilen hapis cezasında indirim
08:55Düğünde damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
08:46Soylu açıkladı: PKK'lı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildi
08:09Buğday üretim maliyetleri yükseldi: 'Gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak'
08:07Asgari ücret için ikinci toplantı bugün
08:06Yılbaşı sepetine yüzde 38 zam
07:42Bahçeli: 'Türkeş Vakfı’nın başkanı ben olacağım'
07:38İngiltere'de morg skandalı: En az 100 kadın ve çocuk cesedine istismarda bulunduğunu itiraf etti
07:27Kuşadası Körfezi'nde deprem
07:26Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
07:24İzmir'de banka soygunu: Masaların üzerindeki tabletleri çalıp kaçtı