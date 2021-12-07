https://tr.sputniknews.com/20211207/freni-bosalan-kamyon-yokus-asagi-kaydi-3-araci-surukledi-1051527506.html

Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi

Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre freni boşalan bir kamyon yokuş aşağı geri geri kaydı, 3 aracı da sürükledi. Sürüklenen araçta paniğe kapılan bir sürücü... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:05+0300

2021-12-07T15:05+0300

2021-12-07T15:05+0300

türkiye

istanbul

trafik

kaza

kamyon

fren

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İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonun iddiaya göre frenleri bozuldu. Trafikte geri hareket etmeye başlayan kamyon, arkasındaki 3 aracı da sürükledi.Araçların birinde bulunan ve telaşa kapılan sürücü kendini otomobilden dışarı attı. Sürücü başka bir aracın altında kalmaktan da kılpayı kurtuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211207/motosikletlinin-uzerine-suren-kamyon-surucusunun-cezasi-belli-oldu-1051526209.html

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istanbul, trafik, kaza, kamyon, fren