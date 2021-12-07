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Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi
Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi
İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre freni boşalan bir kamyon yokuş aşağı geri geri kaydı, 3 aracı da sürükledi. Sürüklenen araçta paniğe kapılan bir sürücü... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:05+0300
2021-12-07T15:05+0300
türkiye
istanbul
trafik
kaza
kamyon
fren
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İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonun iddiaya göre frenleri bozuldu. Trafikte geri hareket etmeye başlayan kamyon, arkasındaki 3 aracı da sürükledi.Araçların birinde bulunan ve telaşa kapılan sürücü kendini otomobilden dışarı attı. Sürücü başka bir aracın altında kalmaktan da kılpayı kurtuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211207/motosikletlinin-uzerine-suren-kamyon-surucusunun-cezasi-belli-oldu-1051526209.html
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istanbul, trafik, kaza, kamyon, fren

Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi

15:05 07.12.2021
© DHAFreni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi
Freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaydı, 3 aracı sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre freni boşalan bir kamyon yokuş aşağı geri geri kaydı, 3 aracı da sürükledi. Sürüklenen araçta paniğe kapılan bir sürücü kendini dışarı attı.
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir kamyonun iddiaya göre frenleri bozuldu. Trafikte geri hareket etmeye başlayan kamyon, arkasındaki 3 aracı da sürükledi.
Araçların birinde bulunan ve telaşa kapılan sürücü kendini otomobilden dışarı attı. Sürücü başka bir aracın altında kalmaktan da kılpayı kurtuldu.
Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu
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