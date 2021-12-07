Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ibrahimovic-hakan-calhanogluna-inter-kapisi-eriksen-kalp-krizi-gecirince-acildi-1051532954.html
Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu'na Inter kapısı Eriksen kalp krizi geçirince açıldı
Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu'na Inter kapısı Eriksen kalp krizi geçirince açıldı
Milan'ın süperstarı Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, “Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Kulağa kötü geliyor... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:00+0300
2021-12-07T17:15+0300
zlatan ibrahimovic
türkiye
hakan çalhanoğlu
kitap
eleştiri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051532759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b285c0d960f34af4a5d99fdd04b540b.jpg
Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.‘Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı’Ajansspor'un haberine göre, yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Ibrahimovic ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ibrahimovic-manchester-united-ictigim-meyve-suyundan-dolayi-maasimdan-1-sterlinlik-kesinti-yapti-1051487786.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051532759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfa587f8aed28bd129bc561f2d09ba1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zlatan ibrahimovic, hakan çalhanoğlu, kitap, eleştiri

Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu'na Inter kapısı Eriksen kalp krizi geçirince açıldı

17:00 07.12.2021 (güncellendi: 17:15 07.12.2021)
© AFP 2021Ibrahimovic, Hakan Çalhanoglu
Ibrahimovic, Hakan Çalhanoglu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021
Abone ol
Milan'ın süperstarı Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, “Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı
Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.

‘Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı’

Ajansspor'un haberine göre, yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Ibrahimovic ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.
Ibrahimovic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
SPOR
Ibrahimovic: Manchester United içtiğim meyve suyundan dolayı maaşımdan 1 sterlinlik kesinti yaptı
Dün, 14:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce