Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu'na Inter kapısı Eriksen kalp krizi geçirince açıldı

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.‘Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı’Ajansspor'un haberine göre, yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Ibrahimovic ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.
Milan'ın süperstarı Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, “Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı
Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 40 yaşındaki dünya yıldızı Zlatan İbrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na yeni çıkacak olan kitabında yer verdi.
‘Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı’
Ajansspor'un haberine göre, yeni kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumlayan Zlatan, "Hakan iyi bir adam. Benim sayemde gelişti ve cesaret kazandı. Yeni kariyerinde ona başarılar dilememiz gerekiyor. Kulağa kötü geliyor olabilir ancak trajik bir durumdan faydalandı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan'a kapı açıldı. Öncesinde Inter'den ya da başka bir yerden teklif gelmemişti" ifadelerine yer verdi.
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da 14 karşılaşmaya çıktı. 5 gol attı ve 5 asist yaptı. Ibrahimovic ise 9 karşılaşmada görev aldı. 6 gol 1 asist katkısı sağladı.