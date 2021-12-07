https://tr.sputniknews.com/20211207/ikiz-plakali-taksiye-20-bin-lira-ceza-1051528984.html

'İkiz plakalı' taksiye 20 bin lira ceza

'İkiz plakalı' taksiye 20 bin lira ceza

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan denetimde yakalanan ‘ikiz plakalı’ taksinin sahibine 20 bin 209 lira ceza kesildi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:32+0300

2021-12-07T15:32+0300

2021-12-07T15:32+0300

taksi

türkiye

plaka

para cezası

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı'nda taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.Denetimler sırasında durdurulan aracın şase numarası sorgulandı.Sorgulamada aracın gerçek plakasının olmadığını ve 'ikiz plaka' yapılarak taksi olarak çalıştırıldığı tespit edildi.Araç sürücüsü Ş. D.'ye 'başka bir araca ait tescilli plakayı takmak ve kullanmak', 'yetki belgesiz korsan taşımacılık' ve 'araç tescil belgesini araçta bulundurmamak' suçlarından toplam 20 bin 209 lira cezai işlem uygulandı.Korsan taksicilik yapıldığı tespit edilen araç ise 60 gün trafikten menedildi.Sürücü Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/metropol-tipi-feodalizm-istanbulda-taksi-plaka-sahipligi-nasil-isliyor-1050294028.html

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taksi, plaka, para cezası